Тест по астрономии. Как называются созвездия?

Источник материала: Flytothesky





Кажется, ясное звездное небо способно заворожить любого человека. Еще бы, это так красиво и романтично! Но найти Волосы Вероники или Южный Крест на небосводе могут далеко не все. Ведь не каждый знает, как называются даже большие скопления звезд. Ученые подсчитали, что на небе можно увидеть 88 созвездий. А вы сможете назвать самые известные из них? Давайте проверим.

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Где правдивый факт, а где ложный?