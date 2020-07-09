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Тест по астрономии. Как называются созвездия?
09.07.2020 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Кажется, ясное звездное небо способно заворожить любого человека. Еще бы, это так красиво и романтично! Но найти Волосы Вероники или Южный Крест на небосводе могут далеко не все. Ведь не каждый знает, как называются даже большие скопления звезд. Ученые подсчитали, что на небе можно увидеть 88 созвездий. А вы сможете назвать самые известные из них? Давайте проверим.
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Кажется, ясное звездное небо способно заворожить любого человека. Еще бы, это так красиво и романтично! Но найти Волосы Вероники или Южный Крест на небосводе могут...
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