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Тест: С каким русским писателем вы родственные души?
10.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка вы читали русскую классику. А задумывались ли вы, что объединяет вас с великими русскими писателями? Ведь в жизни творцы были обычными людьми со своими слабостями и сильными сторонами. И в этом мы все похожи. Ответьте на 10 вопросов, чтобы узнать, с кем из великих классиков вы бы могли стать друзьями из-за схожих взглядов на жизнь.
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Наверняка вы читали русскую классику. А задумывались ли вы, что объединяет вас с великими русскими писателями? Ведь в жизни творцы были обычными людьми со своими...
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