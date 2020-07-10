Тест: С каким русским писателем вы родственные души?

Источник материала: Flytothesky





Наверняка вы читали русскую классику. А задумывались ли вы, что объединяет вас с великими русскими писателями? Ведь в жизни творцы были обычными людьми со своими слабостями и сильными сторонами. И в этом мы все похожи. Ответьте на 10 вопросов, чтобы узнать, с кем из великих классиков вы бы могли стать друзьями из-за схожих взглядов на жизнь.

Еще один тест:

Какой вы мифический персонаж?