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Самые важные события недели - в "Главном эфире"

12.07.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Когда-то, чтобы наверняка найти друг друга в большом городе, говорили "встретимся на вокзале". И каждый знал, где это.

Хайтек-облик главного ЖД-узла Беларуси сегодня один из самых узнаваемых. Из здания-недостроя с непростой архитектурной судьбой он шагнул прямо в 21 век. И два десятилетия эпохи большого строительства для Минска, когда появлялись и новые грандиозные объекты, и обновлялись старые, близкие сердцу минчан.

Стадион "Динамо" - идеальный спортивный символ, связующий поколения. Объект, принимавший матчи Олимпиады-80, был еще и самым знаменитым вещевым рынком страны. Пока в новейшее время не переродился в спортивную площадку мирового класса. Был футбольным, стал мультифункциональным. Да еще сразу после своего второго рождения принял Европейские игры.

Знаковое для Беларуси место - площадь Независимости. Это тоже частичка прошлого и настоящего.

Старожилы вспомнят: автомобильное движение на ней шло по всему периметру. В центре была автостоянка и скверик, в который трудно попасть.

Теперь она - единый комплекс торгово-развлекательных и историко-культурных зданий с трехуровневым подземным торговым центром и паркингом.

И сегодня минчане и гости города часто говорят уже: "Встречаемся здесь, на пешеходной зоне площади Независимости - у фонтана с аистами".

Масштабное преображение без революционных преобразований. Именно такой стала современная столица. Уютная для всех поколений. "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", Музей Великой Отечественной, Национальная библиотека… Каждый объект можно смело назвать визитной карточкой Минска. А сколько жилых микрорайонов выросло, торговых центров и гостиниц!

О проектах, которые еще предстоит реализовать по всей Беларуси, говорил Президент на неделе на встрече с активом Минска. Но в "Главном эфире" речь пойдет, разумеется, не только о столице. Заглянем в разные уголки нашей страны, которые смело можно назвать "место для жизни". И расскажут нам об этом сами люди, которые эти места уважают и стараются сделать лучше. 

С вами Ольга Макей и Сергей Гусаченко. Смотрите в программе!

 
Теги: Минск
 
 
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Когда-то, чтобы наверняка найти друг друга в большом городе, говорили "встретимся на вокзале". И каждый знал, где это. Хайтек-облик главного ЖД-узла Беларуси...
 
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