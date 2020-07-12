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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые важные события недели - в "Главном эфире" Когда-то, чтобы наверняка найти друг друга в большом городе, говорили "встретимся на вокзале". И каждый знал, где это. Хайтек-облик главного ЖД-узла Беларуси...

Когда-то, чтобы наверняка найти друг друга в большом городе, говорили "встретимся на вокзале". И каждый знал, где это.Хайтек-облик главного ЖД-узла Беларуси сегодня один из самых узнаваемых. Из здания-недостроя с непростой архитектурной судьбой он шагнул прямо в 21 век. И два десятилетия эпохи большого строительства для Минска, когда появлялись и новые грандиозные объекты, и обновлялись старые, близкие сердцу минчан.Стадион "Динамо" - идеальный спортивный символ, связующий поколения. Объект, принимавший матчи Олимпиады-80, был еще и самым знаменитым вещевым рынком страны. Пока в новейшее время не переродился в спортивную площадку мирового класса. Был футбольным, стал мультифункциональным. Да еще сразу после своего второго рождения принял Европейские игры.Знаковое для Беларуси место - площадь Независимости. Это тоже частичка прошлого и настоящего.Старожилы вспомнят: автомобильное движение на ней шло по всему периметру. В центре была автостоянка и скверик, в который трудно попасть.Теперь она - единый комплекс торгово-развлекательных и историко-культурных зданий с трехуровневым подземным торговым центром и паркингом.И сегодня минчане и гости города часто говорят уже:Масштабное преображение без революционных преобразований. Именно такой стала современная столица. Уютная для всех поколений. "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", Музей Великой Отечественной, Национальная библиотека… Каждый объект можно смело назвать визитной карточкой Минска. А сколько жилых микрорайонов выросло, торговых центров и гостиниц!О проектах, которые еще предстоит реализовать по всей Беларуси, говорил Президент на неделе на встрече с активом Минска. Но в "Главном эфире" речь пойдет, разумеется, не только о столице. Заглянем в разные уголки нашей страны, которые смело можно назвать "место для жизни". И расскажут нам об этом сами люди, которые эти места уважают и стараются сделать лучше.С вами Ольга Макей и Сергей Гусаченко. Смотрите в программе!