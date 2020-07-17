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Тест: Кем вы станете в следующей жизни?
17.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Какой путь прошла ваша душа?
Когда-то давно люди верили в перерождение и в то, что душа может путешествовать между телами. А как вы относитесь к реинкарнации? Верите в нее или считаете это глупостью? Может, вам интересно узнать, кем бы вы стали в следующей жизни? Тогда пройдите наш тест. В зависимости от ваших ответов, результат покажет, кем вы станете, когда ваша душа заново переродится.
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Какой путь прошла ваша душа? Когда-то давно люди верили в перерождение и в то, что душа может путешествовать между телами. А как вы относитесь к реинкарнации? Верите...
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