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Тест: Сможете ли вы угадать название фильма по автомобилю?

17.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хочу себе такой Cadillac, как у Элвиса!

Тест: Сможете ли вы угадать название фильма по автомобилю?

Будет ошибкой считать, что в съемках кино принимают участие только актеры и актрисы. Целые города, достопримечательности и даже автомобили – это такие же важные “компоненты” хорошего фильма. А вы, помимо сюжета и лиц, запоминаете детали картины? Вот и проверим! Мы вам покажем 10 автомобилей, а ваша задача – угадать, из какого они фильма. Будьте внимательны, вы их точно уже где-то видели!

Пройдите также:
Сможете ли вы угадать фильм по описанию из поисковых запросов?

 
 
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Хочу себе такой Cadillac, как у Элвиса! Будет ошибкой считать, что в съемках кино принимают участие только актеры и актрисы. Целые города, достопримечательности и даже...
 
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