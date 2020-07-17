Тест: Сможете ли вы угадать название фильма по автомобилю?

Источник материала: Flytothesky

Хочу себе такой Cadillac, как у Элвиса!





Будет ошибкой считать, что в съемках кино принимают участие только актеры и актрисы. Целые города, достопримечательности и даже автомобили – это такие же важные “компоненты” хорошего фильма. А вы, помимо сюжета и лиц, запоминаете детали картины? Вот и проверим! Мы вам покажем 10 автомобилей, а ваша задача – угадать, из какого они фильма. Будьте внимательны, вы их точно уже где-то видели!

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