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Тест: В каких советских фильмах встречались эти герои?
22.07.2020 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Хорошее кино – это смесь классного сюжета, профессионализма режиссера и талантливой игры актеров. Особенно запоминается актерское мастерство в советских фильмах. Ведь только благодаря ему мы не можем представить «Иронию судьбы» без забавного Андрея Мягкова или «Операцию “Ы”» без обаятельного Александра Демьяненко. Интересно, сможете ли вы угадать название фильма по одному из героев. Попробуйте!
Ответы:
1. Самая обаятельная и привлекательная
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Хорошее кино – это смесь классного сюжета, профессионализма режиссера и талантливой игры актеров. Особенно запоминается актерское мастерство в советских...
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