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Тест: В каких советских фильмах встречались эти герои?

22.07.2020 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В каких советских фильмах встречались эти герои?

Хорошее кино – это смесь классного сюжета, профессионализма режиссера и талантливой игры актеров. Особенно запоминается актерское мастерство в советских фильмах. Ведь только благодаря ему мы не можем представить «Иронию судьбы» без забавного Андрея Мягкова или «Операцию “Ы”» без обаятельного Александра Демьяненко. Интересно, сможете ли вы угадать название фильма по одному из героев. Попробуйте!

Ответы:

1. Самая обаятельная и привлекательная
2. Бриллиантовая рука
3. Одиноким предоставляется общежитие
4. Весна на заречной улице
5. Москва слезам не верит
6. Кин-Дза-Дза
7. Любовь и голуби
8. Экипаж
9. Чучело
10. Мэри Поппинс, до свидания!

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Хорошее кино – это смесь классного сюжета, профессионализма режиссера и талантливой игры актеров. Особенно запоминается актерское мастерство в советских...
 
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