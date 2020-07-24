|
5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать
24.07.2020 16:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что насчет легкой тренировки для мозга? Попробуете отгадать 5 загадок на логику? Вам нужно включить сообразительность, смекалку и даже интуицию. Во времени вы не ограничены, поэтому можете не торопиться и порассуждать как следует. Загадки такого типа используют на собеседованиях в Google. Поэтому, если вы найдете правильные ответы на все 5 задачек, можете смело отправлять резюме в эту корпорацию.
1.
Водитель грузового автомобиля ехал с выключенными фарами по лесной дороге. Ни фонари, ни луна не освещали путь. Водитель увидел, что дорогу переходит женщина, и остановился. Как ему удалось ее рассмотреть?
2.
В огромном 50-этажном доме есть 4 лифта. На каждом последующем этаже живет вдвое больше жильцов, чем на предыдущем. На последнем этаже живет 310 человек. На какую кнопку в лифтах жильцы нажимают чаще других?
3.
Парень зашел в кафе и заказал бутерброды с колбасой. При этом он попросил у официанта, чтобы колбаса была нарезана не поперек, а вдоль. Официант уточнил: «Вы пожарный?» «Да», – ответил парень. Как официант догадался?
4.
В семье есть 5 сестер. Все они в данный момент заняты разными делами: Алина делает уроки, Наташа листает ленту Instagram, Маша играет в шашки, Кристина читает книгу. Вопрос: Чем занимается Оля?
5.
Мужчина стоял в магазине и искал цену интересующего его товара. Найти ценник не удалось, поэтому он обратился к продавцу на кассе. Там он узнал, что если купит одну единицу, то заплатит 50 рублей. Если купит 18 – заплатит 100 рублей. А 183 будут стоить всего лишь 150 рублей. Что покупал мужчина?
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)