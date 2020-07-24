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5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

24.07.2020 16:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Что насчет легкой тренировки для мозга? Попробуете отгадать 5 загадок на логику? Вам нужно включить сообразительность, смекалку и даже интуицию. Во времени вы не ограничены, поэтому можете не торопиться и порассуждать как следует. Загадки такого типа используют на собеседованиях в Google. Поэтому, если вы найдете правильные ответы на все 5 задачек, можете смело отправлять резюме в эту корпорацию.

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

1.

Водитель грузового автомобиля ехал с выключенными фарами по лесной дороге. Ни фонари, ни луна не освещали путь. Водитель увидел, что дорогу переходит женщина, и остановился. Как ему удалось ее рассмотреть?

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

2.

В огромном 50-этажном доме есть 4 лифта. На каждом последующем этаже живет вдвое больше жильцов, чем на предыдущем. На последнем этаже живет 310 человек. На какую кнопку в лифтах жильцы нажимают чаще других?

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

3.

Парень зашел в кафе и заказал бутерброды с колбасой. При этом он попросил у официанта, чтобы колбаса была нарезана не поперек, а вдоль. Официант уточнил: «Вы пожарный?» «Да», – ответил парень. Как официант догадался?

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

4.

В семье есть 5 сестер. Все они в данный момент заняты разными делами: Алина делает уроки, Наташа листает ленту Instagram, Маша играет в шашки, Кристина читает книгу. Вопрос: Чем занимается Оля?

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать

5.

Мужчина стоял в магазине и искал цену интересующего его товара. Найти ценник не удалось, поэтому он обратился к продавцу на кассе. Там он узнал, что если купит одну единицу, то заплатит 50 рублей. Если купит 18 – заплатит 100 рублей. А 183 будут стоить всего лишь 150 рублей. Что покупал мужчина?

5 каверзных загадок, которые заставят ваш мозг поработать
Ответы:

1. Ситуация произошла днем.

2. Вне зависимости от количества жильцов на этажах, в лифтах чаще всего нажимают на кнопку «1».

3. Парень был одет в рабочую в форму.

4. Оля играет в шашки с Машей.

5. Мужчина покупал цифры, чтобы повесить их на дверь квартиры. Одна цифра стоит 50 рублей, а ему нужны три штуки, т. к. он живёт в квартире под номером 183.

Еще один тест:
Думаете, ваша логика вас не подведет?

 
 
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Что насчет легкой тренировки для мозга? Попробуете отгадать 5 загадок на логику? Вам нужно включить сообразительность, смекалку и даже интуицию. Во времени вы не...
 
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