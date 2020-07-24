Тест: Какому классу школы соответствуют ваши знания?

Источник материала: Flytothesky





Школьные уроки по физике, химии, математике и другим сложным предметам быстро забываются. Особенно стремительно из головы вылетают знания, которые в жизни используются крайне редко. А хотите проверить себя и узнать, насколько хорошо вы помните школьную программу? Тогда попробуйте ответить на вопросы по разным предметам. Уровень сложности – от 5 до 11 класса. Готовы? Доставайте двойные листочки!

Ответы:

1. Пушкин

2. Тихий океан

3. 118

4. Коломбо

5. D = b² — 4ac

6. 753 год до н. э.

7. Слово “пол-бутылки” стоит писать слитно

8. 299 792 458 м/с

9. В ядре

10. “Тихий Дон”

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