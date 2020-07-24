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Тест: Какому классу школы соответствуют ваши знания?
24.07.2020 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Школьные уроки по физике, химии, математике и другим сложным предметам быстро забываются. Особенно стремительно из головы вылетают знания, которые в жизни используются крайне редко. А хотите проверить себя и узнать, насколько хорошо вы помните школьную программу? Тогда попробуйте ответить на вопросы по разным предметам. Уровень сложности – от 5 до 11 класса. Готовы? Доставайте двойные листочки!
Ответы:
1. Пушкин
2. Тихий океан
3. 118
4. Коломбо
5. D = b² — 4ac
6. 753 год до н. э.
7. Слово “пол-бутылки” стоит писать слитно
8. 299 792 458 м/с
9. В ядре
10. “Тихий Дон”
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Школьные уроки по физике, химии, математике и другим сложным предметам быстро забываются. Особенно стремительно из головы вылетают знания, которые в жизни...
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