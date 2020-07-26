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Таисия Повалий: Беларусь - моя творческая родина
27.07.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTСвоей малой пусть и творческой родиной Витебск всерьез считают многие популярные артисты. Не только белорусские. И здесь надо сказать спасибо международному фестивалю "Славянский базар".
Престижа ему не занимать за всю историю. В Витебске побывали представители 5 континентов планеты, поэтому в этот особенный год ставку сделали на проверенных друзей и искренние эмоции. А их было действительно через край.
В этом году флагов было 23, но тут количество не имело значения, главным было качество. Лейтмотив фестиваля играли исконно славянские страны – Украина, Россия и Беларусь. О нашем триединстве говорили много и долго. Артисты будто и впрямь соскучились по сцене и журналистам.
А, может быть, за столько лет фестивальный Витебск завоевал особое расположение гостей. Об этом спросили лично у тех, кто не расстается с фестивалем с 1993 года и чувствует себя здесь как дома. По-настоящему народная артистка Таисия Повалий откровенно и специально для "Главного эфира".
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Своей малой пусть и творческой родиной Витебск всерьез считают многие популярные артисты. Не только белорусские. И здесь надо сказать спасибо международному...
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