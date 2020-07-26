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Интервью с экспертом-политологом из Украины Русланом Бортником
26.07.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTЧто ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в который раз доказали: не ждите чуда от цветных революций. Говоря простым языком, ломать - не строить. Отрезвление приходит быстро, а та самая лучшая жизнь, которой зазывали на баррикады, так и продолжает маячить где-то в тумане.
Удивительно, но с Майдана прошло не так много времени, и свежи еще в памяти кадры горящего Киева, однако белорусам уже пытаются навязать схожий сценарий. Открыто используя технологии, прописанные политтехнологами в разных странах.
Отдельные участники избирательной гонки даже не пытаются составить предвыборную программу: мол, голосуйте - потом разберемся. Вместо этого предлагают избирателям, разделяющим взгляды, обозначать себя белой лентой. Инструмент не новый, использовался уже в России и Украине. Для чего выделять себя из толпы и разделять общество на своих и чужих? Об этом мы спросили по скайпу у одного из самых известных экспертов-политологов в Украине Руслана Бортника.
- Сегодняшнюю Украину можно назвать примером страны, которая пережила не один Майдан. Это точки отсчета для выстраивания отношений внутри страны. Каково нынешнее состояние послемайданной Украины? И какие уроки из этого могла бы вынести Беларусь?
- Если проанализировать ту ситуацию, которая сложилась у нас в 2013-2014 годах, я уверен: народ устал от Майдана. Эти шесть лет после Майдана пошли Украине в минус. Почему? Потому что мы лишились части территории, мы потеряли около 14 тысяч людей, около 200 из них - дети. Курс доллара, экономика была другая. Если взять жизнь простого человека, то он честно скажет, что жизнь была более спокойная, не было таких нервов. Простому человеку все равно, откуда прилетел снаряд. Главное, что дома нет. Работы нет. Хорошо, если ты успел взять вещи и уехать. Все мои друзья - таких людей у нас полтора миллиона - скитаются: кто в Киев, кто в Харьков, кто в Днепр, кто за границу уехал. У нас есть такая пословица: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Так вот шесть лет чубы трещат у украинцев. Не хотелось бы, чтобы такая ситуация повторилась в Беларуси.
- Помню обещания европейских зарплат для украинцев - тысяча евро - Арсением Яценюком. Чего скрывать, такие вопросы всегда важны для людей. Выполнено ли это обещание? Что с работой? Что с жировками на оплату коммунальных услуг? Как обстоят дела в поликлиниках? Может, стало меньше коррупции?
- Что касается зарплат, наши политики много обещают, но проблема в том, что в Украине политик сидит в кресле 2-3 года, потом пропадает, и все - дальше не с кого спрашивать. Так было и с Яценюком. Насколько я помню, он обещал даже больше тысячи долларов. По факту в 2016 году зарплата была около 200 долларов. Счета за коммунальные услуги растут постоянно. За последние пять лет электричество подорожало в пять раз, квартплата подорожала в два раза, газ - в 10 раз. По-моему, есть такая статистика, что около 25 % украинцев тратят на оплату ЖКХ большую часть своей зарплаты. Поликлиники - наша головная боль, туда лучше не попадать, за все нужно платить. Элементарно ты даже должен принести спирт и вату. Если говорить о каких-то операциях, это минимум 300 долларов. Если онкология, это тысячи долларов.
- Какой из Украины видится складывающаяся ситуация в Беларуси? Что думаете по поводу действий Лукашенко?
- По первому своему образованию я экономист. Беларусь всегда была в тройке лидеров в СНГ. Простые люди и так знают, что зарплаты у вас больше, пенсии в два раза больше. Недавно увидел данные, что почти 70 % украинцев доверяют вашему Президенту. Что касается Донбасса, там – 80 %. За последнюю неделю из интереса опросил около 300 человек, и никто негативно не высказался. В глазах людей - и так оно и есть - Александр Григорьевич политик высокого уровня, который смог навести порядок у себя в стране в отличие от многих постсоветских руководителей. Беларусь красива, работают фабрики и заводы. Колхозы, совхозы работают. Олигархов нет, что является нашей проблемой. Медицина бесплатная, лекарства не поддельные. Если белорусов не устраивает Президент, мы его готовы забрать лет на пять. Самое главное, что Александр Григорьевич сделал, это даже не экономика, хотя это тоже очень важно, - это мир и стабильность. Это самое главное, что сегодня у вас есть.
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Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в...
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