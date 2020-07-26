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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с экспертом-политологом из Украины Русланом Бортником Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в...

Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в который раз доказали: не ждите чуда от цветных революций. Говоря простым языком, ломать - не строить. Отрезвление приходит быстро, а та самая лучшая жизнь, которой зазывали на баррикады, так и продолжает маячить где-то в тумане.Удивительно, но с Майдана прошло не так много времени, и свежи еще в памяти кадры горящего Киева, однако белорусам уже пытаются навязать схожий сценарий. Открыто используя технологии, прописанные политтехнологами в разных странах.Отдельные участники избирательной гонки даже не пытаются составить предвыборную программу: мол, голосуйте - потом разберемся. Вместо этого предлагают избирателям, разделяющим взгляды, обозначать себя белой лентой. Инструмент не новый, использовался уже в России и Украине. Для чего выделять себя из толпы и разделять общество на своих и чужих? Об этом мы спросили по скайпу у одного из самых известных экспертов-политологов в Украине Руслана Бортника.