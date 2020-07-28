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Тест: Обладаете ли вы даром или необычной способностью?

28.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Обладаете ли вы даром или необычной способностью?

Сверхспособности бывают не только у супергероев, но и у обычных людей. Кто-то умеет предугадывать будущее, кому-то повезло с феноменальной памятью, а кто-то обладает даром синестезии и может почувствовать музыку или услышать цвет. Мы уверены: у каждого человека точно есть хоть небольшая, но необычная способность. Хотите узнать, какой дар есть у вас? Тогда пройдите этот тест!

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Сверхспособности бывают не только у супергероев, но и у обычных людей. Кто-то умеет предугадывать будущее, кому-то повезло с феноменальной памятью, а кто-то...
 
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