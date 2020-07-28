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Проверка на грамотность: хорошо ли вы знаете правила русского языка?
28.07.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Знание русского языка и умение грамотно писать – это очень важные навыки. Ведь сообщение с ошибками произведет плохое впечатление на читателя. Но нельзя не признать, что русский язык достаточно сложный. У каждого правила есть исключение, которое просто нужно запомнить, а на несколько легких в написании слов найдется одно сложное и запутанное. А вы хорошо помните правила русского языка? Знаток ли грамматики или невежда в этом деле? Давайте проверим!
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Знание русского языка и умение грамотно писать – это очень важные навыки. Ведь сообщение с ошибками произведет плохое впечатление на читателя. Но нельзя не...
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