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Сможете ли вы угадать город по логотипу метро?
28.07.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Угадывать флаги, национальные символы, достопримечательности разных стран… Это уже стало так скучно и неоригинально, согласитесь? По такому случаю мы приготовили для вас кое-что интересненькое: попробуйте угадать город по эмблеме метрополитена. И даже если вам будет сложно, мы надеемся, что благодаря этому тесту вы узнаете для себя кое-что новенькое. Ну что, готовы начать? Тогда вперед!
Ответы:
1. Лондон, Англия
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Угадывать флаги, национальные символы, достопримечательности разных стран… Это уже стало так скучно и неоригинально, согласитесь? По такому случаю мы приготовили...
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