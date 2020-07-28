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Сможете ли вы угадать город по логотипу метро?

28.07.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете ли вы угадать город по логотипу метро?

Угадывать флаги, национальные символы, достопримечательности разных стран… Это уже стало так скучно и неоригинально, согласитесь? По такому случаю мы приготовили для вас кое-что интересненькое: попробуйте угадать город по эмблеме метрополитена. И даже если вам будет сложно, мы надеемся, что благодаря этому тесту вы узнаете для себя кое-что новенькое. Ну что, готовы начать? Тогда вперед!

Ответы:

1. Лондон, Англия
2. Каир, Египет
3. Берлин, Германия
4. Париж, Франция
5. Гонконг, Китай
6. Осло, Норвегия
7. Тбилиси, Грузия
8. Чикаго
9. Токио, Япония
10. Рим, Италия

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Угадывать флаги, национальные символы, достопримечательности разных стран… Это уже стало так скучно и неоригинально, согласитесь? По такому случаю мы приготовили...
 
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