Сможете ли вы угадать город по логотипу метро?

Источник материала: Flytothesky





Угадывать флаги, национальные символы, достопримечательности разных стран… Это уже стало так скучно и неоригинально, согласитесь? По такому случаю мы приготовили для вас кое-что интересненькое: попробуйте угадать город по эмблеме метрополитена. И даже если вам будет сложно, мы надеемся, что благодаря этому тесту вы узнаете для себя кое-что новенькое. Ну что, готовы начать? Тогда вперед!

Ответы:

1. Лондон, Англия

2. Каир, Египет

3. Берлин, Германия

4. Париж, Франция

5. Гонконг, Китай

6. Осло, Норвегия

7. Тбилиси, Грузия

8. Чикаго

9. Токио, Япония

10. Рим, Италия

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