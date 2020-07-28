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На какую звезду советской эпохи вы очень похожи?
28.07.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советские фильмы могут многим похвастаться – сюжетом, музыкой, операторской работой. Но главной особенностью советского кино, наверное, остается игра актеров. Она настолько живая и запоминающаяся, что даже спустя десятки лет не перестаешь ей восхищаться. А вам интересно узнать, на какую звезду СССР вы похожи? Кто знает, может такой звездой окажется ваш кумир? Чтобы это выяснить, пройдите наш небольшой тест. Результат вы получите, как только ответите на 10 вопросов. Желаем удачи:)
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Советские фильмы могут многим похвастаться – сюжетом, музыкой, операторской работой. Но главной особенностью советского кино, наверное, остается игра актеров. Она...
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