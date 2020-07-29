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Хорошо ли вы воспитаны? Тест на знание этикета
29.07.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Современный этикет – это те правила и нормы, благодаря которым мы можем производить приятное впечатление и строить эффективные отношения. Но, к сожалению, совсем немногие в курсе, как надо, а как не надо вести себя в обществе. Вот вы знаете, как правильно надо есть суп? А с какого возраста к человеку нужно обращаться на вы? Попробуйте ответить на эти и другие вопросы в нашем тесте на знание правил этикета. Желаем удачи:)
Ответы:
1. Суп надо есть, черпая ложкой от себя
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Современный этикет – это те правила и нормы, благодаря которым мы можем производить приятное впечатление и строить эффективные отношения. Но, к сожалению, совсем...
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