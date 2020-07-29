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Хорошо ли вы воспитаны? Тест на знание этикета

29.07.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хорошо ли вы воспитаны? Тест на знание этикета

Современный этикет – это те правила и нормы, благодаря которым мы можем производить приятное впечатление и строить эффективные отношения. Но, к сожалению, совсем немногие в курсе, как надо, а как не надо вести себя в обществе. Вот вы знаете, как правильно надо есть суп? А с какого возраста к человеку нужно обращаться на вы? Попробуйте ответить на эти и другие вопросы в нашем тесте на знание правил этикета. Желаем удачи:)

Ответы:

1. Суп надо есть, черпая ложкой от себя
2. Необходимо встать и пожать руку
3. Девушке не обязательно снимать перчатку
4. Вам тоже нужно поздороваться
5. Мужчина должен идти на одну-две ступени позади женщины
6. Согласно этикету, женщина не должна уступать место мужчине. Даже если он старше ее.
7. Счет просить неуместно
8. Первым выходить из лифта должен тот, кто стоит ближе к двери
9. Согласно этикету, обращаться на вы нужно к человеку, уже достигшему 12 лет
10. В дверь обязательно надо стучать

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Современный этикет – это те правила и нормы, благодаря которым мы можем производить приятное впечатление и строить эффективные отношения. Но, к сожалению, совсем...
 
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