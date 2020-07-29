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Тест на эрудицию: простейшие вопросы, на которые мало кто знает ответы
29.07.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человек с по-настоящему широким кругозором может поддержать разговор на любую тему. Он с легкостью обсудит робототехнику, полеты в космос, объяснит вам нюансы физики и расскажет интересные факты о литературе эпохи Средневековья. Относите себя к таким людям? А давайте проверим! Мы собрали для вас вопросы на самые разные темы. Только обладатель незаурядного ума сможет набрать 10 из 10!
Ответы:
1. В Антарктиде
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Человек с по-настоящему широким кругозором может поддержать разговор на любую тему. Он с легкостью обсудит робототехнику, полеты в космос, объяснит вам нюансы...
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