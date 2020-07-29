Тест на эрудицию: простейшие вопросы, на которые мало кто знает ответы

Источник материала: Flytothesky





Человек с по-настоящему широким кругозором может поддержать разговор на любую тему. Он с легкостью обсудит робототехнику, полеты в космос, объяснит вам нюансы физики и расскажет интересные факты о литературе эпохи Средневековья. Относите себя к таким людям? А давайте проверим! Мы собрали для вас вопросы на самые разные темы. Только обладатель незаурядного ума сможет набрать 10 из 10!

Ответы:

1. В Антарктиде

2. Статуя Единства, Индия

3. Алексеевич

4. Пупок

5. 336

6. Испанский

7. Бунин

8. Ингушетия

9. В СССР

10. Прокофьев

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