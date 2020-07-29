ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тест на эрудицию: простейшие вопросы, на которые мало кто знает ответы

29.07.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест на эрудицию: простейшие вопросы, на которые мало кто знает ответы

Человек с по-настоящему широким кругозором может поддержать разговор на любую тему. Он с легкостью обсудит робототехнику, полеты в космос, объяснит вам нюансы физики и расскажет интересные факты о литературе эпохи Средневековья. Относите себя к таким людям? А давайте проверим! Мы собрали для вас вопросы на самые разные темы. Только обладатель незаурядного ума сможет набрать 10 из 10!

Ответы:

1. В Антарктиде
2. Статуя Единства, Индия
3. Алексеевич
4. Пупок
5. 336
6. Испанский
7. Бунин
8. Ингушетия
9. В СССР
10. Прокофьев

Пройдите также:
Правда или ложь: этот тест проверит вашу эрудицию

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек с по-настоящему широким кругозором может поддержать разговор на любую тему. Он с легкостью обсудит робототехнику, полеты в космос, объяснит вам нюансы...
 
Новости дня
Новости
 
Хорошо ли вы воспитаны? Тест на знание этикета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика