Какой фрукт вас олицетворяет?

Источник материала: Flytothesky





Как часто вы кушаете фрукты и овощи? Надеемся, что часто, ведь витаминками на зиму запасаться надо… Кстати, о витаминках: вы бы хотели узнать, на какой фрукт вы похожи? Может быть, вы очень яркий и жизнерадостный человек, как спелый апельсин? Или вы разносторонний человек, прямо как яблоко, которое может быть как сладким и сочным, так твердым и кислым? Мы поможем вам это узнать, если вы пройдете наш легкий тест. Желаем удачи!

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