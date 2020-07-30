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Какой фрукт вас олицетворяет?
30.07.2020 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как часто вы кушаете фрукты и овощи? Надеемся, что часто, ведь витаминками на зиму запасаться надо… Кстати, о витаминках: вы бы хотели узнать, на какой фрукт вы похожи? Может быть, вы очень яркий и жизнерадостный человек, как спелый апельсин? Или вы разносторонний человек, прямо как яблоко, которое может быть как сладким и сочным, так твердым и кислым? Мы поможем вам это узнать, если вы пройдете наш легкий тест. Желаем удачи!
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Как часто вы кушаете фрукты и овощи? Надеемся, что часто, ведь витаминками на зиму запасаться надо… Кстати, о витаминках: вы бы хотели узнать, на какой фрукт вы...
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