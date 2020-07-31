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Что это за жанр? Тест на знание кинематографа
31.07.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что может быть лучше, чем провести вечер с любимым… Фильмом! Ведь это беспроигрышный вариант для идеального отдыха: включаете мелодраму, берете вкусняшки, уютный плед и наслаждаетесь просмотром. Главное, не перепутать мелодраму с триллером или ужастиком. А то расслабиться не получится. Чтобы такого не случилось, предлагаем вам проверить, разбираетесь ли вы в жанрах кино. Это не так просто, как вы думаете! Готовы?
Ответы:
1. «Достучаться до небес» – драма
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Что может быть лучше, чем провести вечер с любимым… Фильмом! Ведь это беспроигрышный вариант для идеального отдыха: включаете мелодраму, берете вкусняшки, уютный...
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