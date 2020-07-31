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Что это за жанр? Тест на знание кинематографа

31.07.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Что это за жанр? Тест на знание кинематографа

Что может быть лучше, чем провести вечер с любимым… Фильмом! Ведь это беспроигрышный вариант для идеального отдыха: включаете мелодраму, берете вкусняшки, уютный плед и наслаждаетесь просмотром. Главное, не перепутать мелодраму с триллером или ужастиком. А то расслабиться не получится. Чтобы такого не случилось, предлагаем вам проверить, разбираетесь ли вы в жанрах кино. Это не так просто, как вы думаете! Готовы?

Ответы:

1. «Достучаться до небес» – драма
2. «Матрица» – боевик
3. «Веселые ребята» – мюзикл
4. «Джентльмены удачи» – комедия, драма
5. «Брат» – боевик
6. «Знакомьтесь, Джо Блэк» – фэнтэзи
7. «Бойцовский клуб» – триллер
8. «Человек с бульвара Капуцинов» – вестерн
9. «Звездные войны» – приключения
10. «День сурка» – фэнтэзи

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Что может быть лучше, чем провести вечер с любимым… Фильмом! Ведь это беспроигрышный вариант для идеального отдыха: включаете мелодраму, берете вкусняшки, уютный...
 
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