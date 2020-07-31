Что это за жанр? Тест на знание кинематографа

Источник материала: Flytothesky





Что может быть лучше, чем провести вечер с любимым… Фильмом! Ведь это беспроигрышный вариант для идеального отдыха: включаете мелодраму, берете вкусняшки, уютный плед и наслаждаетесь просмотром. Главное, не перепутать мелодраму с триллером или ужастиком. А то расслабиться не получится. Чтобы такого не случилось, предлагаем вам проверить, разбираетесь ли вы в жанрах кино. Это не так просто, как вы думаете! Готовы?

Ответы:

1. «Достучаться до небес» – драма

2. «Матрица» – боевик

3. «Веселые ребята» – мюзикл

4. «Джентльмены удачи» – комедия, драма

5. «Брат» – боевик

6. «Знакомьтесь, Джо Блэк» – фэнтэзи

7. «Бойцовский клуб» – триллер

8. «Человек с бульвара Капуцинов» – вестерн

9. «Звездные войны» – приключения

10. «День сурка» – фэнтэзи

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