Угадаете ли вы марку автомобиля по эмблеме?

Источник материала: Flytothesky





Что отличает один автомобиль от другого? Да, можно сказать, что это дизайн машины или мощность двигателя, но в первую очередь это эмблема. Не случайно производители авто серьезно подходят к процессу создания значков – ведь это лицо самой марки. Как думаете, сможете пройти наш тест? Все очень просто: мы вам покажем 10 эмблем, а вы должны догадаться, какому автомобилю они принадлежат. Ну что, поехали?

Ответы:

1. Volkswagen

2. Buick

3. Cadillac

4. Chevrolet

5. Hyundai

6. Mitsubishi

7. Mazda

8. Skoda

9. Tesla

10. Москвич

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