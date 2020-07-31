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Угадаете ли вы марку автомобиля по эмблеме?

31.07.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Угадаете ли вы марку автомобиля по эмблеме?

Что отличает один автомобиль от другого? Да, можно сказать, что это дизайн машины или мощность двигателя, но в первую очередь это эмблема. Не случайно производители авто серьезно подходят к процессу создания значков – ведь это лицо самой марки. Как думаете, сможете пройти наш тест? Все очень просто: мы вам покажем 10 эмблем, а вы должны догадаться, какому автомобилю они принадлежат. Ну что, поехали?

Ответы:

1. Volkswagen
2. Buick
3. Cadillac
4. Chevrolet
5. Hyundai
6. Mitsubishi
7. Mazda
8. Skoda
9. Tesla
10. Москвич

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