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Угадаете ли вы марку автомобиля по эмблеме?
31.07.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что отличает один автомобиль от другого? Да, можно сказать, что это дизайн машины или мощность двигателя, но в первую очередь это эмблема. Не случайно производители авто серьезно подходят к процессу создания значков – ведь это лицо самой марки. Как думаете, сможете пройти наш тест? Все очень просто: мы вам покажем 10 эмблем, а вы должны догадаться, какому автомобилю они принадлежат. Ну что, поехали?
Ответы:
1. Volkswagen
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Что отличает один автомобиль от другого? Да, можно сказать, что это дизайн машины или мощность двигателя, но в первую очередь это эмблема. Не случайно производители...
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