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Быстрый тест: выберите котика и узнайте о скрытых чертах вашего характера

31.07.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Быстрый тест: выберите котика и узнайте о скрытых чертах вашего характера

Часто нам кажется, что мы знаем о себе все. Но это не совсем так. С возрастом человек меняется, старые черты характера уступают место новым, приобретаются новые опыт и привычки. Хотите узнать о себе немного больше и проверить, кто вы такой на самом деле? Тогда выделите пару минут свободного времени и пройдите этот тест. Все, что от вас требуется, – выбрать понравившуюся картинку с котиком. А мы расскажем вам, что вы за личность.

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Часто нам кажется, что мы знаем о себе все. Но это не совсем так. С возрастом человек меняется, старые черты характера уступают место новым, приобретаются новые опыт...
 
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