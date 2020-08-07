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Быстрый тест, который определит ваш уровень интеллекта
07.08.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Около 10 лет назад профессор Йельского университета разработал максимально короткий тест на определение интеллекта. Он придуман для того, чтобы оценить, как человек воспринимает сложную информацию, которая при первом прочтении кажется простой. В тесте всего три задачи-головоломки. Их довольно трудно решить: в поиске ответа нельзя опираться на интуицию, потому что она подскажет неправильное решение. Готовы попробовать?
Ответы:
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Около 10 лет назад профессор Йельского университета разработал максимально короткий тест на определение интеллекта. Он придуман для того, чтобы оценить, как...
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