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Тест: хорошо ли вы знаете русские глаголы?

07.08.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: хорошо ли вы знаете русские глаголы?

Глагол – это удивительная часть речи. По частоте употребления он занимает второе место после существительных, и с его помощью мы можем выражать бесчисленное количество действий, явлений, всевозможные аспекты человеческой деятельности. Хотите попробовать пройти наш тест на знание глаголов русского языка? С помощью него мы проверим ваш уровень владения нашим великим и могучим. Желаем удачи!

Ответы:

1. Правильный ответ – колет.
2. Правильный ответ – печалишься.
3. Повелительное наклонение глагола лечь – лягте.
4. Правильно говорить – одержу победу/смогу победить.
5. Глагол I спряжения – каяться.
6. Глагол II спряжения – построить.
7. Туманы стелются, люди борются.
8. Правильно – класть
9. Правильно – поскользнуться на льду.
10. Согласно нормам, правильно – я ем.

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Глагол – это удивительная часть речи. По частоте употребления он занимает второе место после существительных, и с его помощью мы можем выражать бесчисленное...
 
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