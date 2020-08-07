Тест: хорошо ли вы знаете русские глаголы?

Источник материала: Flytothesky





Глагол – это удивительная часть речи. По частоте употребления он занимает второе место после существительных, и с его помощью мы можем выражать бесчисленное количество действий, явлений, всевозможные аспекты человеческой деятельности. Хотите попробовать пройти наш тест на знание глаголов русского языка? С помощью него мы проверим ваш уровень владения нашим великим и могучим. Желаем удачи!

Ответы:

1. Правильный ответ – колет.

2. Правильный ответ – печалишься.

3. Повелительное наклонение глагола лечь – лягте.

4. Правильно говорить – одержу победу/смогу победить.

5. Глагол I спряжения – каяться.

6. Глагол II спряжения – построить.

7. Туманы стелются, люди борются.

8. Правильно – класть

9. Правильно – поскользнуться на льду.

10. Согласно нормам, правильно – я ем.

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