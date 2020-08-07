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Тест: хорошо ли вы знаете русские глаголы?
07.08.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Глагол – это удивительная часть речи. По частоте употребления он занимает второе место после существительных, и с его помощью мы можем выражать бесчисленное количество действий, явлений, всевозможные аспекты человеческой деятельности. Хотите попробовать пройти наш тест на знание глаголов русского языка? С помощью него мы проверим ваш уровень владения нашим великим и могучим. Желаем удачи!
Ответы:
1. Правильный ответ – колет.
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Глагол – это удивительная часть речи. По частоте употребления он занимает второе место после существительных, и с его помощью мы можем выражать бесчисленное...
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