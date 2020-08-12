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Насколько вы образованны? Тест на знание элементарных вещей
12.08.2020 11:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Знания должны не только служить цели получить хорошую работу или доказать другим остроту вашего ума. Знания – это образованность и развитость человека в целом. Но порой мы стремимся узнать что-то сложное и недоступное, забывая при этом об элементарных вещах. Вы скажете: “Пф, что такого суперпростого я могу не знать?!”, а мы вам предлагаем пройти этот тест и увидеть самим:)
Ответы:
1. Сплав меди с оловом
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Знания должны не только служить цели получить хорошую работу или доказать другим остроту вашего ума. Знания – это образованность и развитость человека в целом. Но...
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