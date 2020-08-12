ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Насколько вы образованны? Тест на знание элементарных вещей

12.08.2020 11:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Насколько вы образованны? Тест на знание элементарных вещей

Знания должны не только служить цели получить хорошую работу или доказать другим остроту вашего ума. Знания – это образованность и развитость человека в целом. Но порой мы стремимся узнать что-то сложное и недоступное, забывая при этом об элементарных вещах. Вы скажете: “Пф, что такого суперпростого я могу не знать?!”, а мы вам предлагаем пройти этот тест и увидеть самим:)

Ответы:

1. Сплав меди с оловом
2. Это всего лишь капли воды и кристаллики льда
3. 159
4. Одна
5. Амазонка
6. Три
7. В Южном полушарии
8. Треугольник
9. Зимой
10. Отдельное царство

Еще один тест:
Что вы знаете о нашей Вселенной? Тест на знание фактов о космосе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знания должны не только служить цели получить хорошую работу или доказать другим остроту вашего ума. Знания – это образованность и развитость человека в целом. Но...
 
Новости дня
Новости
 
Тест для эрудитов: что вы знаете об Антарктиде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика