Насколько вы образованны? Тест на знание элементарных вещей

Источник материала: Flytothesky





Знания должны не только служить цели получить хорошую работу или доказать другим остроту вашего ума. Знания – это образованность и развитость человека в целом. Но порой мы стремимся узнать что-то сложное и недоступное, забывая при этом об элементарных вещах. Вы скажете: “Пф, что такого суперпростого я могу не знать?!”, а мы вам предлагаем пройти этот тест и увидеть самим:)

Ответы:

1. Сплав меди с оловом

2. Это всего лишь капли воды и кристаллики льда

3. 159

4. Одна

5. Амазонка

6. Три

7. В Южном полушарии

8. Треугольник

9. Зимой

10. Отдельное царство

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