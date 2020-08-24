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Тест: Какой частью тела вы думаете?

24.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой частью тела вы думаете?

Кто-то при принятии важных решений полагается на свое чутье и внутренние импульсы. А кто-то обдумывает все возможные варианты и выбирает исключительно холодной головой. Каждый человек мыслит по-своему. И не всегда мозг является дирижером в этом оркестре. Вам интересно узнать, какая часть вашего тела зачастую ответственна за принятие решений? Мы готовы вам ответить с помощью теста.

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Кто-то при принятии важных решений полагается на свое чутье и внутренние импульсы. А кто-то обдумывает все возможные варианты и выбирает исключительно холодной...
 
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