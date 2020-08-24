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Получится ли у вас угадать страну по школьному обеду?

24.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Получится ли у вас угадать страну по школьному обеду?

Питание детей в школах напрямую отражается на их здоровье, энергии и работоспособности. Еда в разных странах кардинально отличается друг от друга, ведь у каждой нации свои культурные особенности и предпочтения. Какие-то обеды более плотные, другие же – совсем скудные. Давайте посмотрим на них глазами школьников и попробуем догадаться, где подают эти обеды? Предлагаем начать:)

Ответы:

1. Греция
2. Испания
3. США
4. Китай
5. Англия
6. Турция
7. Япония
8. Малайзия
9. Куба
10. Франция

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Питание детей в школах напрямую отражается на их здоровье, энергии и работоспособности. Еда в разных странах кардинально отличается друг от друга, ведь у каждой...
 
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