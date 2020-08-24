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Получится ли у вас угадать страну по школьному обеду?
24.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Питание детей в школах напрямую отражается на их здоровье, энергии и работоспособности. Еда в разных странах кардинально отличается друг от друга, ведь у каждой нации свои культурные особенности и предпочтения. Какие-то обеды более плотные, другие же – совсем скудные. Давайте посмотрим на них глазами школьников и попробуем догадаться, где подают эти обеды? Предлагаем начать:)
Ответы:
1. Греция
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Питание детей в школах напрямую отражается на их здоровье, энергии и работоспособности. Еда в разных странах кардинально отличается друг от друга, ведь у каждой...
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