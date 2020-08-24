Получится ли у вас угадать страну по школьному обеду?

Источник материала: Flytothesky





Питание детей в школах напрямую отражается на их здоровье, энергии и работоспособности. Еда в разных странах кардинально отличается друг от друга, ведь у каждой нации свои культурные особенности и предпочтения. Какие-то обеды более плотные, другие же – совсем скудные. Давайте посмотрим на них глазами школьников и попробуем догадаться, где подают эти обеды? Предлагаем начать:)

Ответы:

1. Греция

2. Испания

3. США

4. Китай

5. Англия

6. Турция

7. Япония

8. Малайзия

9. Куба

10. Франция

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