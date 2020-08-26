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Тест: Сможете ли вы различить эти цвета?

26.08.2020 11:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы различить эти цвета?

Бордовый, алый, кармин… Для кого-то это три разных оттенка, а для кого-то – один сплошной цвет – красный. Некоторые люди вообще не разбираются в оттенках и полутонах. Для них существует лишь пара десятков цветов. Сегодня мы предлагаем пройти тест, с помощью которого вы сможете проверить, насколько хорошо умеете различать цвета. Предупреждаем сразу: немногие могут ответить на все вопросы правильно:)

Ответы:

1. Правильный ответ – 2
2. Правильный ответ – 3
3. Правильный ответ – 5
4. Правильный ответ – 3
5. Правильный ответ – алый
6. Правильный ответ – 1
7. Правильный ответ – 4
8. Правильный ответ – охра
9. Правильный ответ – 1
10. Правильный ответ – 2

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Бордовый, алый, кармин… Для кого-то это три разных оттенка, а для кого-то – один сплошной цвет – красный. Некоторые люди вообще не разбираются в оттенках и...
 
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