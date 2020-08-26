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Тест: Сможете ли вы различить эти цвета?
26.08.2020 11:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Бордовый, алый, кармин… Для кого-то это три разных оттенка, а для кого-то – один сплошной цвет – красный. Некоторые люди вообще не разбираются в оттенках и полутонах. Для них существует лишь пара десятков цветов. Сегодня мы предлагаем пройти тест, с помощью которого вы сможете проверить, насколько хорошо умеете различать цвета. Предупреждаем сразу: немногие могут ответить на все вопросы правильно:)
Ответы:
1. Правильный ответ – 2
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Бордовый, алый, кармин… Для кого-то это три разных оттенка, а для кого-то – один сплошной цвет – красный. Некоторые люди вообще не разбираются в оттенках и...
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