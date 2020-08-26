Тест: Сможете ли вы различить эти цвета?

Источник материала: Flytothesky





Бордовый, алый, кармин… Для кого-то это три разных оттенка, а для кого-то – один сплошной цвет – красный. Некоторые люди вообще не разбираются в оттенках и полутонах. Для них существует лишь пара десятков цветов. Сегодня мы предлагаем пройти тест, с помощью которого вы сможете проверить, насколько хорошо умеете различать цвета. Предупреждаем сразу: немногие могут ответить на все вопросы правильно:)

Ответы:

1. Правильный ответ – 2

2. Правильный ответ – 3

3. Правильный ответ – 5

4. Правильный ответ – 3

5. Правильный ответ – алый

6. Правильный ответ – 1

7. Правильный ответ – 4

8. Правильный ответ – охра

9. Правильный ответ – 1

10. Правильный ответ – 2

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