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Тест: В каком фантастическом фильме вы смогли бы жить?

26.08.2020 11:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В каком фантастическом фильме вы смогли бы жить?

Готовы поспорить, что вы посмотрели не один десяток фантастических фильмов. Какие-то из них понравились вам больше, какие-то меньше. Но среди фантастики есть много действительно отличных фильмов, которые нравятся даже тем, кто не является фанатом жанра. Предлагаем вам узнать, в какой фантастической картине и в какой вселенной вы смогли бы жить. Готовы к космическому путешествию?

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Готовы поспорить, что вы посмотрели не один десяток фантастических фильмов. Какие-то из них понравились вам больше, какие-то меньше. Но среди фантастики есть много...
 
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