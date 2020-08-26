Тест: В каком фантастическом фильме вы смогли бы жить?

Источник материала: Flytothesky





Готовы поспорить, что вы посмотрели не один десяток фантастических фильмов. Какие-то из них понравились вам больше, какие-то меньше. Но среди фантастики есть много действительно отличных фильмов, которые нравятся даже тем, кто не является фанатом жанра. Предлагаем вам узнать, в какой фантастической картине и в какой вселенной вы смогли бы жить. Готовы к космическому путешествию?

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