Какой сегодня праздник: 28 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 28 августа родился известный белорусский поэт Геннадий Буравкин ? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 28 августа

В 1851 году было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1854 году вышел первый номер легендарного журнала "Scientific American".

В 1937 году была основана японская автомобильная компания Toyota.

Кто родился 28 августа

28 августа в православном календаре

В этот день православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

28 августа в белорусском народном календаре