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Какой сегодня праздник: 28 августа
28.08.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 28 августа родился известный белорусский поэт
Что произошло 28 августа
В 1851 году было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.
В 1854 году вышел первый номер легендарного журнала "Scientific American".
В 1937 году была основана японская автомобильная компания Toyota.
Кто родился 28 августа
28 августа в православном календаре
В этот день православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.
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Сегодня пятница, 28 августа. Этот день является 241-м в григорианском календаре. До конца года остается 125 дней.
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