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Какой сегодня праздник: 28 августа

28.08.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 28 августа родился известный белорусский поэт Геннадий Буравкин? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 28 августа

В 1851 году было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1854 году вышел первый номер легендарного журнала "Scientific American".

В 1937 году была основана японская автомобильная компания Toyota.

Кто родился 28 августа 

28 августа в православном календаре 

В этот день православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

28 августа в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня пятница, 28 августа. Этот день является 241-м в григорианском календаре. До конца года остается 125 дней.
 
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