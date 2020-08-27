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Тест: Куда ведет вас жизненная дорога?
27.08.2020 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Жизненная дорога не всегда бывает простой: иногда она заводит в тупик, а иногда на ней встречаются ухабы, кочки и прочие неприятности. Такие препятствия могут огорчать, но ведь судьба вас куда-то и зачем-то ведет. Узнать, куда вы идете, и предсказать будущее практически невозможно. Но мы хотя бы попробуем наметить маршрут:) Готовы узнать, что может произойти с вам в ближайшее время?
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Жизненная дорога не всегда бывает простой: иногда она заводит в тупик, а иногда на ней встречаются ухабы, кочки и прочие неприятности. Такие препятствия могут...
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