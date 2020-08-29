Национальный авиаперевозчик из ОАЭ возобновил регулярные полеты в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Аirways возобновила регулярные полеты в Минск, сообщили Sputnik в Национальном аэропорту.

В субботу в 14:05 в Минске приземлился самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Абу-Даби, обратно он отправится через час, сказали в аэропорту.

Рейсы Etihad Аirways были поставлены на вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ с 24 марта. Сейчас они возобновляются.

По маршруту Абу-Даби – Минск – Абу-Даби будут выполняться 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота). Однако в минском аэропорту предупредили, что в расписании возможны изменения.

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