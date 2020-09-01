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Какой сегодня праздник: 1 сентября
01.09.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 1 сентября отмечается День знаний? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 1 сентября
В 1887 году американец Эмиль Берлинер получил патент на изобретение граммофонной пластинки.
В 1939 году началась Вторая мировая война.
В 1951 году в Лондоне был открыт первый в мире супермаркет.
В 1964 году впервые в эфир вышла передача "Спокойной ночи, малыши!"
Кто родился 1 сентября
Также родились поэт Иннокентий Анненский, телеведущий Геннадий Бачинский, музыканты Билл и Том Каулитц.
1 сентября в православном календаре
В этот день православные чтут память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, святителя Питирима, епископа Великопермского.
Именины
В этот день именины у Андрея, Николая, Тимофея.
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Сегодня вторник, 1 сентября. Этот день является 245-м в григорианском календаре. До конца года остается 121 день.
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