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Какой сегодня праздник: 1 сентября

01.09.2020 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 1 сентября отмечается День знаний? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 1 сентября

В 1887 году американец Эмиль Берлинер получил патент на изобретение граммофонной пластинки.

В 1939 году началась Вторая мировая война.

В 1951 году в Лондоне был открыт первый в мире супермаркет.

В 1964 году впервые в эфир вышла передача "Спокойной ночи, малыши!"

Кто родился 1 сентября

Также родились поэт Иннокентий Анненский, телеведущий Геннадий Бачинский, музыканты Билл и Том Каулитц.

1 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, святителя Питирима, епископа Великопермского.

Именины

В этот день именины у Андрея, Николая, Тимофея.

 
 
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Сегодня вторник, 1 сентября. Этот день является 245-м в григорианском календаре. До конца года остается 121 день.
 
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