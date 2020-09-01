Тест: Какой вы персонаж из советского мультфильма про Винни-Пуха?

Источник материала: Flytothesky





Советский мультфильм “Винни-Пух” можно по праву назвать шедевром. Все герои просто великолепны: глуповатый, но очень добрый Винни, милый Пятачок, вечно грустный Иа, интеллигентный Кролик и мудрая (или не совсем?) Сова. А чего стоят афоризмы, которые мы вспоминаем по сей день, и музыка, которую можно узнать с первых нот?

Вам интересно узнать, на какого персонажа вы похожи? Тогда ответьте на 10 вопросов нашего теста!

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