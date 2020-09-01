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Тест: Какой вы персонаж из советского мультфильма про Винни-Пуха?
01.09.2020 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советский мультфильм “Винни-Пух” можно по праву назвать шедевром. Все герои просто великолепны: глуповатый, но очень добрый Винни, милый Пятачок, вечно грустный Иа, интеллигентный Кролик и мудрая (или не совсем?) Сова. А чего стоят афоризмы, которые мы вспоминаем по сей день, и музыка, которую можно узнать с первых нот?
Вам интересно узнать, на какого персонажа вы похожи? Тогда ответьте на 10 вопросов нашего теста!
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Советский мультфильм “Винни-Пух” можно по праву назвать шедевром. Все герои просто великолепны: глуповатый, но очень добрый Винни, милый Пятачок, вечно грустный...
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