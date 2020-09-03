Тест: Знаете ли вы, как пишутся названия этих городов?

Источник материала: Flytothesky





Сейчас в мире насчитывается около 250 стран, а городов и того больше. И у каждого из них есть свое неповторимое имя. Названия некоторых городов звучат легко и понятно, а названия других могут поставить вас в тупик. Сегодня мы решили проверить с помощью теста, знаете ли вы, как пишутся самые непростые названия городов со всего мира. Справитесь с таким заданием?

Ответы:

1. Алеппо

2. Геленджик

3. Рио-де-Жанейро

4. Беверли-Хиллз

5. Штутгарт

6. Лейпциг

7. Веллингтон

8. Вьентьян

9. Йоханнесбург

10. Карачи

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