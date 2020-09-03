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Тест: Знаете ли вы, как пишутся названия этих городов?
03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сейчас в мире насчитывается около 250 стран, а городов и того больше. И у каждого из них есть свое неповторимое имя. Названия некоторых городов звучат легко и понятно, а названия других могут поставить вас в тупик. Сегодня мы решили проверить с помощью теста, знаете ли вы, как пишутся самые непростые названия городов со всего мира. Справитесь с таким заданием?
Ответы:
1. Алеппо
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Сейчас в мире насчитывается около 250 стран, а городов и того больше. И у каждого из них есть свое неповторимое имя. Названия некоторых городов звучат легко и понятно,...
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