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Тест: Знаете ли вы, как пишутся названия этих городов?

03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как пишутся названия этих городов?

Сейчас в мире насчитывается около 250 стран, а городов и того больше. И у каждого из них есть свое неповторимое имя. Названия некоторых городов звучат легко и понятно, а названия других могут поставить вас в тупик. Сегодня мы решили проверить с помощью теста, знаете ли вы, как пишутся самые непростые названия городов со всего мира. Справитесь с таким заданием?

Ответы:

1. Алеппо
2. Геленджик
3. Рио-де-Жанейро
4. Беверли-Хиллз
5. Штутгарт
6. Лейпциг
7. Веллингтон
8. Вьентьян
9. Йоханнесбург
10. Карачи

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