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Тест: Узнаете ли вы книгу по кадру из экранизации?

03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Узнаете ли вы книгу по кадру из экранизации?

Вам нравится смотреть фильмы? А как вы относитесь к экранизациям известных книг? С помощью нашего теста вы сможете проверить, насколько хорошо разбираетесь в кино и литературе. Мы вам предложим 10 кадров из популярных лент, а ваша задача – угадать, по мотивам каких книг их сняли. А если вдруг вы не сможете угадать фильм – не расстраивайтесь. Нашу подборку можно смело использовать в качестве рекомендации, что посмотреть сегодня вечером:)

Ответы:

1. “Искупление”, Иэн Макьюэн
2. “1408”, Стивен Кинг
3. “Голос монстра”, Патрик Несс
4. “До встречи с тобой”, Джоджо Мойес
5. “Хорошо быть тихоней”, Стивен Чбоски
6. “Книжный вор”, Маркус Зусак
7. “Мечтают ли андроиды об электроовцах?”, Филип Дик
8. “Чтец”, Бернхард Шлинк
9. “Унесенные ветром”, Маргарет Митчелл
10. “Бойцовский клуб”, Чак Паланик

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Вам нравится смотреть фильмы? А как вы относитесь к экранизациям известных книг? С помощью нашего теста вы сможете проверить, насколько хорошо разбираетесь в кино...
 
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