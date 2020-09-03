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Тест: Узнаете ли вы книгу по кадру из экранизации?
03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вам нравится смотреть фильмы? А как вы относитесь к экранизациям известных книг? С помощью нашего теста вы сможете проверить, насколько хорошо разбираетесь в кино и литературе. Мы вам предложим 10 кадров из популярных лент, а ваша задача – угадать, по мотивам каких книг их сняли. А если вдруг вы не сможете угадать фильм – не расстраивайтесь. Нашу подборку можно смело использовать в качестве рекомендации, что посмотреть сегодня вечером:)
Ответы:
1. “Искупление”, Иэн Макьюэн
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Вам нравится смотреть фильмы? А как вы относитесь к экранизациям известных книг? С помощью нашего теста вы сможете проверить, насколько хорошо разбираетесь в кино...
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