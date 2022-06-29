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25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку

29.06.2022 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хороший вкус и чувство прекрасного на дороге не валяются. Но, чтобы создать нечто великолепное, нужно не только вдохновение, а еще и опыт. Однако некоторые люди начинают проектировать здания, толком не разобравшись, как это делать. Так и появляются проекты, которые вы сейчас увидите собственными глазами.

Вот он, дом, который мы все рисовали в детстве! Он существует! В углу не хватает только улыбающегося солнца.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Niki Clauder

Дом семейки Аддамс.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Danny Bates

Это проектировал кто-то с чувством юмора.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Karim El

Бежевый дом поглощает белый дом.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Nina Merriman

Заказчик: Я хочу, чтобы в доме было достаточно света.
Архитектор: Ни слова больше!

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Burak İlhan

Почему у этого дома есть глаза и рука с тремя пальцами?

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Vance VanGogh

Привет, я жду тебя снаружи.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Sam Westwood

Если бы Microsoft делали настоящие окна.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Temaia Clement

Напоминает что-то из работ Пикассо.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Kyle Gayton

Оптическая иллюзия, ломающая голову.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Brook See

Ожидание/реальность. Тот случай, когда практичность победила дизайн.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Megan Kenal-McLaughlin

Что ж, когда начнется потоп, они будут готовы.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
David Stewart

Почему? Просто почему?

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Tyler Ouellette

Кажется, это очередной сбой в матрице. Текстуры не до конца прогрузились.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Shaynen Kramer

Штаб-квартира злодея-интроверта.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Mariana Cuevas

Дженга???

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Viktor Fougstedt

Всевидящее око.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Sandra Deasy

Вам тоже кажется, что он надувной?

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Bill Sherman

Дома на колесах выходят из-под контроля.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Erik Heppehamer

Кто-то очень недоволен.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Charlotte Brannan

Как будто смешали разный конструктор.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Sarah Yates

Добро пожаловать в мой храм!

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
ShayShay Banchs

Стиль брутализм, или голодный бегемот.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Chad Bailey

Дом смурфиков.

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Guillermo Santin

Интересно, какая дверь для входа, а какая для выхода…

25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
Jonny Hofmann

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Хороший вкус и чувство прекрасного на дороге не валяются. Но, чтобы создать нечто великолепное, нужно не только вдохновение, а еще и опыт. Однако некоторые люди...
 
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