|
25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку
29.06.2022 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Хороший вкус и чувство прекрасного на дороге не валяются. Но, чтобы создать нечто великолепное, нужно не только вдохновение, а еще и опыт. Однако некоторые люди начинают проектировать здания, толком не разобравшись, как это делать. Так и появляются проекты, которые вы сейчас увидите собственными глазами.
Вот он, дом, который мы все рисовали в детстве! Он существует! В углу не хватает только улыбающегося солнца.
Дом семейки Аддамс.
Это проектировал кто-то с чувством юмора.
Бежевый дом поглощает белый дом.
Заказчик: Я хочу, чтобы в доме было достаточно света.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)