25 архитектурных неудач, которые сбивают с толку

Источник материала: Flytothesky

Хороший вкус и чувство прекрасного на дороге не валяются. Но, чтобы создать нечто великолепное, нужно не только вдохновение, а еще и опыт. Однако некоторые люди начинают проектировать здания, толком не разобравшись, как это делать. Так и появляются проекты, которые вы сейчас увидите собственными глазами.

Вот он, дом, который мы все рисовали в детстве! Он существует! В углу не хватает только улыбающегося солнца.





Дом семейки Аддамс.





Это проектировал кто-то с чувством юмора.





Бежевый дом поглощает белый дом.





Заказчик: Я хочу, чтобы в доме было достаточно света.

Архитектор: Ни слова больше!





Почему у этого дома есть глаза и рука с тремя пальцами?





Привет, я жду тебя снаружи.





Если бы Microsoft делали настоящие окна.





Напоминает что-то из работ Пикассо.





Оптическая иллюзия, ломающая голову.





Ожидание/реальность. Тот случай, когда практичность победила дизайн.





Что ж, когда начнется потоп, они будут готовы.





Почему? Просто почему?





Кажется, это очередной сбой в матрице. Текстуры не до конца прогрузились.





Штаб-квартира злодея-интроверта.





Дженга???





Всевидящее око.





Вам тоже кажется, что он надувной?





Дома на колесах выходят из-под контроля.





Кто-то очень недоволен.





Как будто смешали разный конструктор.





Добро пожаловать в мой храм!





Стиль брутализм, или голодный бегемот.





Дом смурфиков.





Интересно, какая дверь для входа, а какая для выхода…





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