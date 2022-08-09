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Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

09.08.2022 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Если бы вы жили в Европе 16 века и вдруг решили прогуляться по городу, то не удивились бы, что навстречу идет человек в уродливой железной маске. Скорее всего, вы бы даже махнули на него рукой со словами: «Так тебе и надо, будешь знать, как делать плохие вещи!»

Все дело в том, что такие маски назывались масками позора и носили их в наказание. Если мужчина неуважительно повел себя по отношению к супруге и оскорбил ее при всех, то он должен был носить маску, пока жена не скажет, что этого достаточно. Такая же участь ждала и женщину. Сказала несколько дурных слов в адрес мужа – получай в награду железяку на голову. Причем многие маски делались со всякими острыми выступами, чтобы каждое сказанное слово доставляло боль. А иногда одной маски было недостаточно, тогда на женщину надевался еще и поводок, а на маску крепился колокольчик. Муж вел жену по такой тропе позора, а звук привлекал прохожих.

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

Зачем в Средневековье люди носили жуткие железные маски?

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Если бы вы жили в Европе 16 века и вдруг решили прогуляться по городу, то не удивились бы, что навстречу идет человек в уродливой железной маске. Скорее всего, вы бы...
 
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