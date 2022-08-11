12 популярных мифов о космосе, которые пора разоблачить

Источник материала: Flytothesky





Сегодня много говорят о том, что земная орбита загрязнена старыми спутниками, мол, пора вводить новую специальность – космических мусорщиков. Другие информационные издания убеждают людей, что путешествия на Марс невозможны из-за больших объемов радиации. Пришло время разоблачить популярные мифы о космосе, созданные голливудскими блокбастерами. Где правда, а где вымысел?

12 мифов о космосе, в которые глупо верить образованным людям

1. В космосе нет гравитации

Многие убеждены, что астронавты на борту МКС пребывают в невесомости из-за отсутствия гравитации. На самом деле сила притяжения есть везде, благодаря ей наша планета двигается по солнечной орбите и удерживает рядом Луну. Хотя на больших расстояниях гравитация слабеет, на высоте около 380 км от Земли она составляет 85–90%. Как тогда выходит, что космонавты левитируют в воздухе? Скорость вращения МКС по земной орбите составляет 7,9 км/с, они не летают, а находятся в состоянии свободного падения.

2. Земля – планета с уникальными ресурсами

Из-за идеальных климатических условий, наличия воды и кислорода на Земле зародилась жизнь. Считается, что эти особенности делают нашу планету лакомым кусочком для внеземных цивилизаций, на этой концепции строятся фильмы и книги о вторжении пришельцев. Но ученые относятся к подобным идеям скептически. Драгоценные металлы, топливо и минералы Земли содержатся на других планетах в куда больших объемах, как и вода в газообразном или замороженном виде. Плутон на 30% состоит изо льда, также воду находят на кометах и космических астероидах. А еще в космосе полно топлива, спирта, аммиака, алмазов и золота. Мы не уникальны.





3. Космический мусор становится проблемой №1

Слышали страшилку о том, что скоро орбита Земли превратится в свалку, а Китай давно тестирует спутники для борьбы с космическим мусором? На эту тему выпускают голливудские фильмы, которые показывают, как мусор разрушает дорогостоящие спутниковые системы, повреждает структуру МКС, оставляет землян без интернета. Конечно, это допущение. Риск столкновения спутников с космическим мусором невысок (последний состоялся 13 лет назад), траектория полета мусора мониторится, курс легко можно изменить, ведь пространства вокруг Земли огромны. Кроме того, старые спутники утилизируют, выводя на другую линию орбиты или в атмосферу, где они сгорают. И даже если спутниковая связь рискует выйти из строя, мы продолжим пользоваться интернетом и мобильными телефонами, которые зависят от местных радиовышек и системы подводных коммуникационных кабелей.

4. Темная сторона Луны – настоящая загадка

Из-за схожести периодов вращения Земли и Луны люди могут видеть только одно полушарие лунного диска, второе всегда остается в тени. Эта особенность породила массу домыслов, десятки теорий заговоров вплоть до того, что там живут пришельцы, которые наблюдают за жизнью землян, или что туда бежал Гитлер с лидерами Третьего рейха, который ожидает возмездия. Но снимки второй стороны Луны удалось сделать еще в 1959 командой советских ученых. Сегодня каждый человек может выйти в интернет и посмотреть на Луну со всех ракурсов, дабы убедиться – ничего таинственного там нет.

5. Чем ближе Земля к Солнцу, тем скорее наступит лето

Сможете ли вы ответить на простой вопрос о том, почему меняются времена года? Большая часть людей скажет, что все дело в движении Земли по орбите: чем мы ближе к Солнцу – тем теплее, чем дальше – тем холоднее. На деле планета достигает точки перигелия в январе, афелия – в июле. Дело не в расстоянии, а в наклоне земной оси, из-за которой солнечные лучи то поглощаются поверхностью Земли (тогда температура нагревается), то отражаются от нее (и все замерзает). Поэтому на полюсах холодно – там Солнце поднимается над горизонтом совсем невысоко.





6. «Спутник-1» первым покорил космос

Известно, что первыми в космическом пространстве побывали русские благодаря Королеву, который координировал запуск «Спутника-1». Но это лишь часть правды. Наш спутник первым закрепился на околоземной орбите в 1957, до этого попытки выхода в космос предпринимались со стороны нацистов при помощи баллистической ракеты «Фау-2». В 1944 им удалось преодолеть линию Кармана, покорив высоту в 188 км.

7. Собака Лайка стала первым животным в невесомости

Историю про отважную дворняжку, которая в 1948 побывала в космосе, не слышал только ленивый. Увы, капсула слишком нагрелась при запуске спутника, так что животное умерло от остановки сердца. Впоследствии подвиг Лайки повторили еще 48 собак и 15 обезьян, половине из которых удалось выжить. Впрочем, она не была первым живым существом в космосе, до нее туда летали мухи дрозофилы, на которых немцы изучали воздействие радиации.

8. От шаттлов отказались из-за их ненадежности

Существует миф, что американцы отказались от запуска шаттлов из-за высокой аварийности космических аппаратов. Но это глупость. Из 135 полетов только два закончились трагедией со смертельным исходом. Для сравнения: «Союз» к 2011 году имел ту же статистику крушений на 116 запусков. Причиной отказа от шаттлов стала дороговизна космической программы, которая съедала миллиарды долларов госбюджета и ничего не приносила взамен. Правительству США дешевле было выкупить места на советском корабле, чем организовывать самостоятельные полеты. Сегодня NASA нашли способ удешевить космическую программу благодаря компании SpaceX и их кораблю Dragon 2.

9. Пока NASA изобретали ручку, русские пользовались карандашом

Как документировались важные события в невесомости? Существует миф, что советские астронавты писали карандашом, пока «тупые американцы» тратили миллиарды долларов на изобретение ручки, способной писать при любых температурах и условиях. На самом деле, американские астронавты тоже пользовались карандашами, пока инженер Пол Фишер не изобрел ручку с уникальным стержнем под давлением, которую можно было использовать под водой и в невесомости. Предприниматель продал ее NASA по 3 доллара за штуку, сейчас такую может приобрести любой желающий по всему миру.





10. Астронавты питаются только жидкой пищей из тюбиков

Перемолотое мясо, супы, йогурты, шоколад – в тюбиках находится любое блюдо, которое можно съесть без столовых приборов с минимальными отходами. Только с начала 80-х от этой практики решили отказаться в пользу сублимированных продуктов. Теперь достаточно залить порошок водой, чтобы получить творог с орехами, борщ, омлет, греческий салат или жаркое. Питание космонавтов максимально разнообразно, а еще им поставляют фрукты, овощи и конфеты.

11. Мечты о покорении Марса бессмысленны

Земля защищает людей от смертельной дозы радиации благодаря магнитному полю, но нахождение в космосе небезопасно, как и экспансия на другие планеты. Именно поэтому многие высмеивают мечты Илона Маска о покорении Марса. Однако ученые далеко не так скептичны. Радиационный фон на Марсе всего в 2,5 раза превышает уровень радиации на МКС, если защитить космический аппарат от излучения, а на Марсе построить защитный купол – шансы построить второй обетованный край есть. По подсчетам ученых, полтора года пребывания на Красной планете увеличивает риск рака всего на 5%, для науки это не жертва.

12. Столкновение с астероидом смертельно опасно для человечества

Давным-давно от падения метеорита вымерли динозавры, сегодня каждое приближение астероида подробно освещается в СМИ, мы мониторим новости, переживаем. Еще бы! Маленький метеорит, упав на Землю, может спровоцировать взрыв мощностью от 50 атомных бомб. Но правда в том, что, по подсчетам ученых, каждый год на нашу планету падают тысячи небесных тел диаметром до 20 метров. Большая часть из них сгорает в атмосфере, превращаясь в пыль. Из-за этой космической пыли Земля становится тяжелее на 50–80 тыс. тонн в год, хотя для нее это капля в море.

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