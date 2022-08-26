История про непотопляемого кочегара, в которую сложно поверить, но это исторический факт

Источник материала: Flytothesky





Один парень по имени Артур Прист в 1908 году устроился работать на пароход «Астуриас» кочегаром. И самый первый рейс закончился пробоиной в борту из-за столкновения с другим кораблем. Никто, к счастью, не пострадал. После этого парень пошел работать на «Олимпик», но корабль врезался в военный крейсер. И снова обошлось без жертв.





И вот в 1912 году Артур нанялся в команду… как вы думаете, какого корабля? «Титаника». После столкновения лайнера с айсбергом Артур пытался выбраться с самой нижней палубы. К тому времени шансов спастись и сесть в шлюпку у него уже не было. Он прыгнул в ледяную воду и продержался в ней пару часов до прибытия помощи.





Его спасли, и уже спустя 4 года, во время Первой мировой, он стал работать на торговом судне. Завязался бой с немецким пароходом, и 259 моряков пошли ко дну. Но Артур отделался мелкими ранениями.

Дальше кочегар начал работать на «Британник», который подорвался на немецкой мине. Всех, кто прыгнул в воду, затянуло под винты. В результате погибло 30 человек – только двое выжили. Разумеется, Артур был среди спасшихся.





В 1917 году Артур устроился работать на паром, но в этот паром попала немецкая торпеда. Кочегар снова спасся, и уже после этого его перестали брать на работу. Он стал городской легендой и завсегдатаем баров, а умер в 49 лет от обычного воспаления легких в окружении жены и троих детишек.

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