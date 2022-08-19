Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Источник материала: Flytothesky





Наверняка, вы бы не захотели оказаться на этом острове даже за миллиард долларов. Тем более, что эти деньги вам потом не понадобились бы.

Взгляните на этот милый островок Кеймада-Гранди неподалеку от берегов Бразилии.





Крутые пляжи, замечательные виды. Но есть одно маленькое НО – этот остров захвачен змеями. Буквально на каждом квадратном метре этого филиала ада на Земле можно найти ползучую тварь. И это не какие-нибудь безобидные ужики. Именно тут обитает вид гадюк, который называется Островной Ботропс. После укуса этой змеи велика вероятность мгновенного летального исхода. Но если вам вдруг повезет, то в вашем распоряжении есть меньше часа, чтобы ввести антидот.





Существует легенда, почему на этом острове так много змей. Когда-то давно пираты спрятали здесь сокровища. А чтобы никто до них не добрался, они заселили остров ползучими тварями.





Есть еще одна теория, откуда на Кеймада-Гранди появились змеи. По словам ученых, много тысяч лет назад остров был соединен с материком. Люди, населяющие материк, пытались избавиться от ползучих. В итоге змеи и оказались на самом краю суши. А потом эта часть материка откололась – так и появился остров Кеймада-Гранди, где змеям никто не мешает жить и размножаться.

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