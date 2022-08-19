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Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

19.08.2022 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Наверняка, вы бы не захотели оказаться на этом острове даже за миллиард долларов. Тем более, что эти деньги вам потом не понадобились бы.

Взгляните на этот милый островок Кеймада-Гранди неподалеку от берегов Бразилии.

Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Крутые пляжи, замечательные виды. Но есть одно маленькое НО – этот остров захвачен змеями. Буквально на каждом квадратном метре этого филиала ада на Земле можно найти ползучую тварь. И это не какие-нибудь безобидные ужики. Именно тут обитает вид гадюк, который называется Островной Ботропс. После укуса этой змеи велика вероятность мгновенного летального исхода. Но если вам вдруг повезет, то в вашем распоряжении есть меньше часа, чтобы ввести антидот.

Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Существует легенда, почему на этом острове так много змей. Когда-то давно пираты спрятали здесь сокровища. А чтобы никто до них не добрался, они заселили остров ползучими тварями.

Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Есть еще одна теория, откуда на Кеймада-Гранди появились змеи. По словам ученых, много тысяч лет назад остров был соединен с материком. Люди, населяющие материк, пытались избавиться от ползучих. В итоге змеи и оказались на самом краю суши. А потом эта часть материка откололась – так и появился остров Кеймада-Гранди, где змеям никто не мешает жить и размножаться.

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Наверняка, вы бы не захотели оказаться на этом острове даже за миллиард долларов. Тем более, что эти деньги вам потом не понадобились бы. Взгляните на этот милый...
 
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