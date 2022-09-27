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15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов

27.09.2022 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Диорамы – это миниатюрные 3D-картины, и Лиза Сверлинг занимается их созданием уже много лет. За последние 17 лет она превратила несколько тысяч простых коробок в очень маленькие, но в то же время большие миры.

Одна из серий ее работ называется Cinerama. В сверкающих диорамах художница запечатлела культовые сцены из знаменитых голливудских фильмов. А главными героями стали знакомые и любимые актеры. Они будто сошли с больших экранов, уменьшились до размеров пуговицы и застыли в пространстве и времени. Смотрите сами.

«Шоу Трумана», 1998.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Гарри Поттер и философский камень», 2001.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Богемская рапсодия», 2018.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», 2000.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Убить пересмешника», 1962.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Бойцовский клуб», 1999.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Из Африки», 1985.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Жизнь Пи», 2012.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Амели», 2002.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«2001 год: Космическая одиссея», 1968.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Человек на проволоке», 2007.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Бегущий по лезвию», 1982.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Прочь», 2017.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Капитан Фантастик», 2016.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

«Королевство полной луны», 2012.

15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
glasscathedrals

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Диорамы – это миниатюрные 3D-картины, и Лиза Сверлинг занимается их созданием уже много лет. За последние 17 лет она превратила несколько тысяч простых коробок в...
 
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