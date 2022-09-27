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15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов
27.09.2022 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Диорамы – это миниатюрные 3D-картины, и
Одна из серий ее работ называется Cinerama. В сверкающих диорамах художница запечатлела культовые сцены из знаменитых голливудских фильмов. А главными героями стали знакомые и любимые актеры. Они будто сошли с больших экранов, уменьшились до размеров пуговицы и застыли в пространстве и времени. Смотрите сами.
«Шоу Трумана», 1998.
«Гарри Поттер и философский камень», 2001.
«Богемская рапсодия», 2018.
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», 2000.
«Убить пересмешника», 1962.
«Бойцовский клуб», 1999.
«Из Африки», 1985.
«Жизнь Пи», 2012.
«Амели», 2002.
«2001 год: Космическая одиссея», 1968.
«Человек на проволоке», 2007.
«Бегущий по лезвию», 1982.
«Прочь», 2017.
«Капитан Фантастик», 2016.
«Королевство полной луны», 2012.
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