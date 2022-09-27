15 мини-диорам, которые повторяют сцены из известных фильмов

Источник материала: Flytothesky

Диорамы – это миниатюрные 3D-картины, и Лиза Сверлинг занимается их созданием уже много лет. За последние 17 лет она превратила несколько тысяч простых коробок в очень маленькие, но в то же время большие миры.

Одна из серий ее работ называется Cinerama. В сверкающих диорамах художница запечатлела культовые сцены из знаменитых голливудских фильмов. А главными героями стали знакомые и любимые актеры. Они будто сошли с больших экранов, уменьшились до размеров пуговицы и застыли в пространстве и времени. Смотрите сами.

«Шоу Трумана», 1998.





«Гарри Поттер и философский камень», 2001.





«Богемская рапсодия», 2018.





«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», 2000.





«Убить пересмешника», 1962.





«Бойцовский клуб», 1999.





«Из Африки», 1985.





«Жизнь Пи», 2012.





«Амели», 2002.





«2001 год: Космическая одиссея», 1968.





«Человек на проволоке», 2007.





«Бегущий по лезвию», 1982.





«Прочь», 2017.





«Капитан Фантастик», 2016.





«Королевство полной луны», 2012.





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