Как оставаться позитивным, когда вокруг много стрессов и тревог? 10 советов от психолога

Источник материала: Flytothesky

Виктор Франкл – психиатр, который прожил непростую жизнь, был узником нацистского концлагеря, но выжил, создал свою школу и вытянул из депрессии сотни людей. Своих учеников Франкл обучал тому, что человек не может влиять на события жизни, однако в его власти выбирать отношение к этим событиям, делать выбор в пользу счастья или несчастья. Как быть позитивным в мире, где царит хаос, пандемия и масса стрессов? Давайте разбираться.





О пользе оптимизма

Существует мнение, что необоснованный оптимизм вреден, так как вынуждает людей надевать розовые очки и не видеть реальной картины. Якобы оптимисты обманывают себя, убегая от неприглядной действительности в мир иллюзий. На самом деле, быть позитивным не значит игнорировать факты и здравый смысл, все дело в фокусе внимания, умении замечать не только свои слабые стороны, но и сильные, перестраивать взгляд с угроз и конфликтов на собственные возможности, пути решения проблем.

Позитивные люди не придумывают то, чего нет, они умеют быть благодарными, замечают помощь окружающих, стараются развивать свой потенциал вместо того, чтобы ныть и плакаться. Исследования показывают, что позитивные работники более эффективны и креативны, умеют поддерживать дух команды, из них выходят прекрасные лидеры. Концентрируясь на победах и достижениях, такие люди укрепляют свою самооценку, активнее реализуют таланты, не боятся принимать рискованные решения.

Как оставаться позитивными во время стрессов и тревог?

1. Заведите дневник благодарности

Эту технику придумал Мартин Селигман, основатель Центра позитивной психологии в США. Он провел не один десяток исследований, прежде чем открыл интересное явление: люди, которые концентрируются на своих достоинствах и сильных сторонах, в разы счастливее обычных респондентов. Ежедневное ведение тетради благодарности повышает уровень счастья на 10%. Чем дольше человек этим занимается, тем гармоничнее становится его психическое здоровье.

2. Меняйте пространство вокруг себя

Чтобы быть позитивными, окружайте себя оптимистами, делайте больше вещей, которые вам нравятся и наполняют энергией. Проанализируйте свою жизнь, какие люди вгоняют вас в стресс, приносят больше проблем, чем радости? Сократите с ними общение, избавьтесь от долгов и долженствований, увеличивайте дела со словом «хочу», «нравится» и «люблю».

3. Читайте только хорошие новости





В мире слишком много стрессов, чтобы раздувать огонь ненависти чтением новостей о политических переворотах и природных катаклизмах. Перестаньте смотреть блогеров, которые нагнетают обстановку, смакуя сплетни и негатив, проверяйте информацию, представленную в СМИ. Помните, журналисты любят перекручивать факты, рисовать то, чего нет. Старайтесь концентрироваться на позитиве, меньше критикуйте людей и больше хвалите, замечайте достоинства, делайте комплименты.

4. Не забывайте об отдыхе

Работа, забота о близких и домашние хлопоты не должны занимать все свободное время, старайтесь сохранять баланс между трудом и отдыхом, находить способы восстановления энергии. Подойдет любое времяпровождение, которое вам по вкусу – занятия спортом, чтение, настольные игры, общение с друзьями, медитации. Если на работе аврал и нет времени на себя, не думайте о результатах, учитесь получать удовольствие от процесса движения к поставленным целям.

5. Задавайте правильные вопросы

Даже если кажется, что жизнь повернулась к вам спиной, старайтесь не драматизировать ситуацию, не преувеличивайте свои страдания. Спросите себя: это действительно «самый худший» день, вам «никогда» не везет, вы «всегда» все портите? Убирайте обобщения, не смотрите на мир через черно-белые стекла очков, ищите положительные стороны ситуации. В конце концов, могло быть хуже, а случилось то, что случилось. Это не катастрофа, а временные трудности, которые можно решить.

6. Вводите больше физической активности





Лучший способ повысить уровень дофамина и эндорфина – отправиться на пробежку, заняться йогой, танцами, плаваньем, любым видом спорта, который по вкусу. Откажитесь на время от зависания в социальных сетях, возьмете отпуск от ведения страницы в Instagram, выйдете прогуляться на свежем воздухе, чтобы ощутить контакт с природой. Наше тело расслабляется, когда мы смотрим на сочную зелень или приятную синеву неба.

7. Соберите коробку поддержки

На случай очередного кризиса неплохо бы иметь под рукой что-то, что поможет пережить трудные времена. Подумайте об этом заранее, собрав «коробку поддержки». В эту коробку можете положить все, что поднимет вам настроение: деньги на шопинг, вкусняшки, фотографии, сделанные в самые счастливые периоды вашей жизни, цитаты великих людей, фильмы-комедии. Также не забудьте внести в контакты вашего телефона номер хорошего психолога или бесплатной службы доверия. Потом скажете себе спасибо.

8. Примите свои негативные эмоции

Иногда жизнь складывается не так, как мы планировали, нет сил говорить себе «все хорошо». Не насилуйте психику ложью, не обесценивайте подлинные переживания, не старайтесь улыбаться сквозь слезы, будьте собой, принимайте гнев, тревогу, депрессию, будьте в этом состоянии целиком. В негативных эмоциях нет ничего плохого, плакать и чувствовать себя слабым не стыдно. Попробуйте проговаривать свои эмоции, затем переключитесь на сферы жизни, в которых все получается (работа, семья, хобби, путешествия).

9. Найдите смысл в случившемся





Если проект провалился, не ругайте себя, скажите спасибо за полученный опыт. Если переживаете развод, не можете смириться с тяжелой болезнью, набрали 100 килограммов – поищите в этом состоянии какой-то смысл. Для чего вам нужна эта ситуация? Научиться любить себя, духовно вырасти, пересмотреть старые привычки, наладить отношения с родственниками, поставить новые цели – ищите то, что будет для вас значимо.

10. Учитесь сами создавать позитив

Как быть оптимистом? Чаще помогать людям, украшать этот мир, прибавлять немного добра какими-то действиями, мыслями или словами. Подумайте, что вы можете предложить? Поделитесь хорошими новостями с соседкой, похвалите прическу коллеги, напишите благодарственное письмо в компанию, у которой постоянно обслуживаетесь, оставьте щедрые чаевые официанту. Делитесь своей радостью – и счастья станет больше, вы ощутите себя нужным, значимым, полным энергии для новых свершений. Помните, добро имеет свойство возвращаться!

Чтобы быть позитивными, меняйте взгляд на привычные вещи, чаще благодарите мир за то, что имеете, говорите о хорошем, окружайте себя приятными людьми. У всего есть две стороны, не зацикливайтесь на негативе, не умаляйте своих достоинств, придавайте личностный смысл неприятным событиям – пусть они станут точкой отсчета для лучшей жизни.

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