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20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути

16.11.2022 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Деревьям все равно, что стоит у них на пути. Они запросто могут это «проглотить». Это зрелище выглядит очень необычно и доказывает, что нет ничего сильнее самой природы. Посмотрите, как деревья в буквальном смысле поглощают самые разные объекты. Зачем и почему они это делают? Потому что могут!

Деревья не умеют читать и не следуют правилам.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
Iinventedhamburgers

«Помогите».

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
HysminaiUchiha

Скульптура, заключенная в объятия дерева.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
Perfectony

Тот, кто добавил сюда глаза, – гений.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
jurassicdad914

Нет ничего сильнее самой природы.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
DonPecz

Один вопрос: как это произошло?

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
Ri-RiY

Леди и бродяга, если бы они были деревьями.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
Grissa

Гремучая ива из «Гарри Поттера» в реальности.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
PvtJepperson

*Звуки жевания*

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
idle_isomorph

Напоминаем: лучше не дремать, прислонившись к дереву.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
The Fabulous Weird Trotters

Это дерево просто пыталось переступить ограждение.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
VerGuy

Вы бы тоже щурились, если бы вам пришлось съесть дорожный знак.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
phaelox

Самые крепкие и безопасные качели.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
pygmymarmoset981

Дерево поглощает содержимое без обертки.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
toka_smoka

Когда не поделили велосипед.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
Flowerino

Нарушители будут съедены сторожевыми деревьями так же, как этот знак.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
daito-

Дерево намекает, что лучше тут не сидеть.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
MaxHermanos

Похоже, это дерево захотело присесть.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
FeelsTremendousMan

Розетки осознают опасность, в которой они находятся.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
CaptKamClique

Никаких ограничений!

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
AMD_PoolShark28

Кажется, этому дереву нужна трость.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
banelover0812

Дерево, пожирающее знак парковки.

20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути
NTigellinus

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Деревьям все равно, что стоит у них на пути. Они запросто могут это «проглотить». Это зрелище выглядит очень необычно и доказывает, что нет ничего сильнее самой...
 
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