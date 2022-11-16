20 фото «голодных» деревьев, которые поглощают все на своем пути

Источник материала: Flytothesky

Деревьям все равно, что стоит у них на пути. Они запросто могут это «проглотить». Это зрелище выглядит очень необычно и доказывает, что нет ничего сильнее самой природы. Посмотрите, как деревья в буквальном смысле поглощают самые разные объекты. Зачем и почему они это делают? Потому что могут!

Деревья не умеют читать и не следуют правилам.





«Помогите».





Скульптура, заключенная в объятия дерева.





Тот, кто добавил сюда глаза, – гений.





Нет ничего сильнее самой природы.





Один вопрос: как это произошло?





Леди и бродяга, если бы они были деревьями.





Гремучая ива из «Гарри Поттера» в реальности.





*Звуки жевания*





Напоминаем: лучше не дремать, прислонившись к дереву.





Это дерево просто пыталось переступить ограждение.





Вы бы тоже щурились, если бы вам пришлось съесть дорожный знак.





Самые крепкие и безопасные качели.





Дерево поглощает содержимое без обертки.





Когда не поделили велосипед.





Нарушители будут съедены сторожевыми деревьями так же, как этот знак.





Дерево намекает, что лучше тут не сидеть.





Похоже, это дерево захотело присесть.





Розетки осознают опасность, в которой они находятся.





Никаких ограничений!





Кажется, этому дереву нужна трость.





Дерево, пожирающее знак парковки.





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