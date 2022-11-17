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20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
17.11.2022 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не так часто в повседневной жизни можно встретить объекты, глядя на которые можно сказать «ВАУ». Мы собрали 20 примеров дизайнерских решений, которые не только удивляют своими функциями, но и визуально привлекательны. Это настоящая дизайн-терапия!
Крутое освещение тротуаров.
Представьте, как прекрасно наблюдать за звездами через такие окна.
Креативная упаковка.
Диорама «Книжная банка».
3D-закладка для книги.
Скрытый винный шкаф.
Чашка для чая. Красота в мелочах.
Капельная лампа.
Мультифункциональный кухонный смеситель.
Потрясающая детализация.
LEGO-орхидея, которая никогда не завянет.
Улыбчивый гамак.
Конструкторный чемодан.
Потрясающе красивый торшер.
Круглые участки.
2 в 1: полка для книг и журнальный столик.
Общественная скамейка.
Диско-кресло.
Идеальная кружка для рабочего места.
Чемодан для долгого ожидания в аэропорту.
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Не так часто в повседневной жизни можно встретить объекты, глядя на которые можно сказать «ВАУ». Мы собрали 20 примеров дизайнерских решений, которые не только...
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