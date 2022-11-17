20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие

Источник материала: Flytothesky

Не так часто в повседневной жизни можно встретить объекты, глядя на которые можно сказать «ВАУ». Мы собрали 20 примеров дизайнерских решений, которые не только удивляют своими функциями, но и визуально привлекательны. Это настоящая дизайн-терапия!

Крутое освещение тротуаров.





Представьте, как прекрасно наблюдать за звездами через такие окна.





Креативная упаковка.





Диорама «Книжная банка».





3D-закладка для книги.





Скрытый винный шкаф.





Чашка для чая. Красота в мелочах.





Капельная лампа.





Мультифункциональный кухонный смеситель.





Потрясающая детализация.





LEGO-орхидея, которая никогда не завянет.





Улыбчивый гамак.





Конструкторный чемодан.





Потрясающе красивый торшер.





Круглые участки.





2 в 1: полка для книг и журнальный столик.





Общественная скамейка.





Диско-кресло.





Идеальная кружка для рабочего места.





Чемодан для долгого ожидания в аэропорту.





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