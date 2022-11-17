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20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие

17.11.2022 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Не так часто в повседневной жизни можно встретить объекты, глядя на которые можно сказать «ВАУ». Мы собрали 20 примеров дизайнерских решений, которые не только удивляют своими функциями, но и визуально привлекательны. Это настоящая дизайн-терапия!

Крутое освещение тротуаров.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Представьте, как прекрасно наблюдать за звездами через такие окна.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Креативная упаковка.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Диорама «Книжная банка».

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

3D-закладка для книги.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Скрытый винный шкаф.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Чашка для чая. Красота в мелочах.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Капельная лампа.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Мультифункциональный кухонный смеситель.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Потрясающая детализация.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

LEGO-орхидея, которая никогда не завянет.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Улыбчивый гамак.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Конструкторный чемодан.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Потрясающе красивый торшер.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Круглые участки.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

2 в 1: полка для книг и журнальный столик.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Общественная скамейка.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Диско-кресло.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Идеальная кружка для рабочего места.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

Чемодан для долгого ожидания в аэропорту.

20 примеров умного дизайна, который дарит эстетическое удовольствие
design.therapyy

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Не так часто в повседневной жизни можно встретить объекты, глядя на которые можно сказать «ВАУ». Мы собрали 20 примеров дизайнерских решений, которые не только...
 
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