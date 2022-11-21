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Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
21.11.2022 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Водная стихия может как завораживать, так и пугать. Но многих пугает не сама вода, а то, что скрыто в ее глубинах.
Среди бесчисленного количества фобий встречается и субмеханофобия – панический страх перед объектами, созданными руками человека, которые частично или полностью погружены в воду. Если мысли о подводных городах, затонувших кораблях и затопленных скульптурах вызывают у вас тревогу – это явно отголоски субмеханофобии. Мы собрали 20 фотографии, которые могут как очаровать, так и заставить ваше сердце биться чаще.
Жутковатый сад скульптур в Ирландии «Путь Виктории».
Парк подводных скульптур на Кипре.
«Океанский Атлант» – гигантская подводная статуя на Багамах.
Древние статуи у берегов Египта.
Железнодорожные пути, исчезающие в озере. Напоминает кадр из «Унесенных призраками».
«Флот-призрак» из сотен деревянных американских кораблей, брошенных гнить.
Вершина церковной колокольни – все, что осталось над водой специально затопленного старого города Потоси.
Подводная церковь, которая не вызывает чувства спокойствия и умиротворения.
Затопленная пивоварня в Будапеште, Венгрия.
Это все, что осталось от американских горок.
Путь в жуткую подводную пещеру.
Эти рыболовные сети выглядят как морское чудовище.
Вертикальная лестница, ведущая в никуда.
Когда-то это была лодка, а теперь это остров.
Старый вагон метро искусственно превратили в риф.
Деревня-призрак в Италии.
Нос «Титаника».
Интересно, что там внизу этих шахт.
Дайвинг в затонувшем самолете.
До и после.
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Водная стихия может как завораживать, так и пугать. Но многих пугает не сама вода, а то, что скрыто в ее глубинах. Среди бесчисленного количества фобий встречается и...
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