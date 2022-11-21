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Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе

21.11.2022 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Водная стихия может как завораживать, так и пугать. Но многих пугает не сама вода, а то, что скрыто в ее глубинах.

Среди бесчисленного количества фобий встречается и субмеханофобия – панический страх перед объектами, созданными руками человека, которые частично или полностью погружены в воду. Если мысли о подводных городах, затонувших кораблях и затопленных скульптурах вызывают у вас тревогу – это явно отголоски субмеханофобии. Мы собрали 20 фотографии, которые могут как очаровать, так и заставить ваше сердце биться чаще.

Жутковатый сад скульптур в Ирландии «Путь Виктории».

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
yazburslam

Парк подводных скульптур на Кипре.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
Rushjordan

«Океанский Атлант» – гигантская подводная статуя на Багамах.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
EThirtee

Древние статуи у берегов Египта.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
23porkbuns

Железнодорожные пути, исчезающие в озере. Напоминает кадр из «Унесенных призраками».

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
DoctorTurkelton

«Флот-призрак» из сотен деревянных американских кораблей, брошенных гнить.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
RC123TheyCallMe

Вершина церковной колокольни – все, что осталось над водой специально затопленного старого города Потоси.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
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Подводная церковь, которая не вызывает чувства спокойствия и умиротворения.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
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Затопленная пивоварня в Будапеште, Венгрия.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
nyaisagod

Это все, что осталось от американских горок.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
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Путь в жуткую подводную пещеру.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
SweetWhimsy19

Эти рыболовные сети выглядят как морское чудовище.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
VoidOfEndlessDark

Вертикальная лестница, ведущая в никуда.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
Responsible_Shake_83

Когда-то это была лодка, а теперь это остров.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
TedHardy_

Старый вагон метро искусственно превратили в риф.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
R3dSh1ft_706

Деревня-призрак в Италии.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
carriethefairyyy

Нос «Титаника».

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
GrekkoPlef

Интересно, что там внизу этих шахт.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
justjbweldit

Дайвинг в затонувшем самолете.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
Quinnpill19

До и после.

Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе
TheDepressedOne1

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Водная стихия может как завораживать, так и пугать. Но многих пугает не сама вода, а то, что скрыто в ее глубинах. Среди бесчисленного количества фобий встречается и...
 
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