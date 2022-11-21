Кошмар субмеханофобов: 20 затопленных объектов, от которых не по себе

Источник материала: Flytothesky

Водная стихия может как завораживать, так и пугать. Но многих пугает не сама вода, а то, что скрыто в ее глубинах.

Среди бесчисленного количества фобий встречается и субмеханофобия – панический страх перед объектами, созданными руками человека, которые частично или полностью погружены в воду. Если мысли о подводных городах, затонувших кораблях и затопленных скульптурах вызывают у вас тревогу – это явно отголоски субмеханофобии. Мы собрали 20 фотографии, которые могут как очаровать, так и заставить ваше сердце биться чаще.

Жутковатый сад скульптур в Ирландии «Путь Виктории».





Парк подводных скульптур на Кипре.





«Океанский Атлант» – гигантская подводная статуя на Багамах.





Древние статуи у берегов Египта.





Железнодорожные пути, исчезающие в озере. Напоминает кадр из «Унесенных призраками».





«Флот-призрак» из сотен деревянных американских кораблей, брошенных гнить.





Вершина церковной колокольни – все, что осталось над водой специально затопленного старого города Потоси.





Подводная церковь, которая не вызывает чувства спокойствия и умиротворения.





Затопленная пивоварня в Будапеште, Венгрия.





Это все, что осталось от американских горок.





Путь в жуткую подводную пещеру.





Эти рыболовные сети выглядят как морское чудовище.





Вертикальная лестница, ведущая в никуда.





Когда-то это была лодка, а теперь это остров.





Старый вагон метро искусственно превратили в риф.





Деревня-призрак в Италии.





Нос «Титаника».





Интересно, что там внизу этих шахт.





Дайвинг в затонувшем самолете.





До и после.





Читайте также:

Фотограф-пейзажист считает Нидерланды самой красивой страной. И вот почему