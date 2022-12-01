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20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
01.12.2022 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Создать архитектурный провал очень просто. Все, что вам нужно, – это отсутствие вкуса, а также полное непонимание удобства и практичности. А вот воплотить в жизнь архитектурное чудо – такое под силу только по-настоящему талантливым дизайнерам, архитекторам и инженерам. Давайте вместе посмотрим на 20 впечатляющих сооружений.
Зеркальный потолок в этом книжном магазине создает эффект бесконечности.
Блинная лавка Гензель и Гретель в Нидерландах выглядит как из Страны чудес.
Отель с изящным витражным потолком в Мехико.
Необычный жилой комплекс во Франции.
Хава-Махал, или Дворец ветров в Индии.
Дом в окружении зелени и скал – пример того, как архитектура сочетается с природой.
Художественная инсталляция Gaia в расписном зале в стиле барокко.
Пьетрагалла, Италия.
Левенская ратуша – одна из самых известных готических ратуш в мире.
Фасад этого ювелирного магазина как отдельное произведение искусства.
Зефирный домик где-то в Лондоне.
Скальный индуистский храм Кайласанатха.
Фантастически прекрасный испанский замок Коломарес.
Жилой дом в Париже может выглядеть так.
А вот жилой комплекс в Амстердаме.
Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер.
Лесной парк Толлимор, где снимали «Игру престолов».
Церковь в скале выглядит невероятно.
Акшардхам – индуистский храмовый комплекс в Дели, Индия.
Интерьер церкви Грундтвига.
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Создать архитектурный провал очень просто. Все, что вам нужно, – это отсутствие вкуса, а также полное непонимание удобства и практичности. А вот воплотить в жизнь...
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