20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз

Источник материала: Flytothesky

Создать архитектурный провал очень просто. Все, что вам нужно, – это отсутствие вкуса, а также полное непонимание удобства и практичности. А вот воплотить в жизнь архитектурное чудо – такое под силу только по-настоящему талантливым дизайнерам, архитекторам и инженерам. Давайте вместе посмотрим на 20 впечатляющих сооружений.

Зеркальный потолок в этом книжном магазине создает эффект бесконечности.





Блинная лавка Гензель и Гретель в Нидерландах выглядит как из Страны чудес.





Отель с изящным витражным потолком в Мехико.





Необычный жилой комплекс во Франции.





Хава-Махал, или Дворец ветров в Индии.





Дом в окружении зелени и скал – пример того, как архитектура сочетается с природой.





Художественная инсталляция Gaia в расписном зале в стиле барокко.





Пьетрагалла, Италия.





Левенская ратуша – одна из самых известных готических ратуш в мире.





Фасад этого ювелирного магазина как отдельное произведение искусства.





Зефирный домик где-то в Лондоне.





Скальный индуистский храм Кайласанатха.





Фантастически прекрасный испанский замок Коломарес.





Жилой дом в Париже может выглядеть так.





А вот жилой комплекс в Амстердаме.





Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер.





Лесной парк Толлимор, где снимали «Игру престолов».





Церковь в скале выглядит невероятно.





Акшардхам – индуистский храмовый комплекс в Дели, Индия.





Интерьер церкви Грундтвига.





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