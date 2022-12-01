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20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз

01.12.2022 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Создать архитектурный провал очень просто. Все, что вам нужно, – это отсутствие вкуса, а также полное непонимание удобства и практичности. А вот воплотить в жизнь архитектурное чудо – такое под силу только по-настоящему талантливым дизайнерам, архитекторам и инженерам. Давайте вместе посмотрим на 20 впечатляющих сооружений.

Зеркальный потолок в этом книжном магазине создает эффект бесконечности.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Amalrachdi

Блинная лавка Гензель и Гретель в Нидерландах выглядит как из Страны чудес.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Amalrachdi

Отель с изящным витражным потолком в Мехико.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Roman_guy24

Необычный жилой комплекс во Франции.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
drool66

Хава-Махал, или Дворец ветров в Индии.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
royalbluesword

Дом в окружении зелени и скал – пример того, как архитектура сочетается с природой.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
EducationalModel

Художественная инсталляция Gaia в расписном зале в стиле барокко.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
ManiaforBeatles

Пьетрагалла, Италия.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Nabil213

Левенская ратуша – одна из самых известных готических ратуш в мире.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Amalrachdi

Фасад этого ювелирного магазина как отдельное произведение искусства.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
ManiaforBeatles

Зефирный домик где-то в Лондоне.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
ManiaforBeatles

Скальный индуистский храм Кайласанатха.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
royalbluesword

Фантастически прекрасный испанский замок Коломарес.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Amalrachdi

Жилой дом в Париже может выглядеть так.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Amalrachdi

А вот жилой комплекс в Амстердаме.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Teillu

Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
reddit.com

Лесной парк Толлимор, где снимали «Игру престолов».

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
I_am_person6969

Церковь в скале выглядит невероятно.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
Mostly-Nature

Акшардхам – индуистский храмовый комплекс в Дели, Индия.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
RudraAkhanda

Интерьер церкви Грундтвига.

20 сооружений, от которых невозможно оторвать глаз
DrFetusRN

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Создать архитектурный провал очень просто. Все, что вам нужно, – это отсутствие вкуса, а также полное непонимание удобства и практичности. А вот воплотить в жизнь...
 
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