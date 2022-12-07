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15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе

08.12.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Мы часто слышим о чудесах архитектуры и инженерии, которые ломают все известные законы физики и гравитации. Но сегодня не об этом. Мы подготовили целую коллекцию сооружений, которые совершили преступление против эстетики, удобства, практичности, хорошего вкуса и даже здравого смысла.

– Хочу, чтобы мой дом выглядел сочно, как стейк.
– Ни слова больше!

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
Z9312300

Снаружи этот дом кажется таким невинным…

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
aicrooster

Напоминает стартовый дом из Sims 2.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
nyhqux

Домик для Барби в реальности.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
sovereign217

А вам нравится современная бельгийская архитектура?

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
Tsyron

В Minecraft как-то симпатичнее.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
AxleSpark

Между безвкусицей и мультяшностью очень тонкая грань.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
reddit.com

Кто додумался, что это окно будет хорошей идеей?

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
harperv215

Наполовину дом, наполовину убежище.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
pnw-techie

Дженга?!

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
paulusblarticus

Это строил архитектор, солгавший в своем резюме.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
Chikinpatty

Оскорбительно для архитектуры.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
Pretty_Track_7505

Когда на окна была большая скидка.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
WhatTheHosenHey

Потому что строить на земле слишком мейнстримно.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
GucciMatty

Настроение: антиутопия.

15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
Hassage

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Мы часто слышим о чудесах архитектуры и инженерии, которые ломают все известные законы физики и гравитации. Но сегодня не об этом. Мы подготовили целую коллекцию...
 
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