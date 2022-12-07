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15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе
08.12.2022 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы часто слышим о чудесах архитектуры и инженерии, которые ломают все известные законы физики и гравитации. Но сегодня не об этом. Мы подготовили целую коллекцию сооружений, которые совершили преступление против эстетики, удобства, практичности, хорошего вкуса и даже здравого смысла.
– Хочу, чтобы мой дом выглядел сочно, как стейк.
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