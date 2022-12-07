15 архитектурных объектов, демонстрирующих уродство во всей красе

Источник материала: Flytothesky

Мы часто слышим о чудесах архитектуры и инженерии, которые ломают все известные законы физики и гравитации. Но сегодня не об этом. Мы подготовили целую коллекцию сооружений, которые совершили преступление против эстетики, удобства, практичности, хорошего вкуса и даже здравого смысла.

– Хочу, чтобы мой дом выглядел сочно, как стейк.

– Ни слова больше!





Снаружи этот дом кажется таким невинным…





Напоминает стартовый дом из Sims 2.





Домик для Барби в реальности.





А вам нравится современная бельгийская архитектура?





В Minecraft как-то симпатичнее.





Между безвкусицей и мультяшностью очень тонкая грань.





Кто додумался, что это окно будет хорошей идеей?





Наполовину дом, наполовину убежище.





Дженга?!





Это строил архитектор, солгавший в своем резюме.





Оскорбительно для архитектуры.





Когда на окна была большая скидка.





Потому что строить на земле слишком мейнстримно.





Настроение: антиутопия.





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