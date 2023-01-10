20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения

Источник материала: Flytothesky

Есть нечто необъяснимо приятное в тени, которая совпадает с линией тротуара, или в листве, которая образует красивый градиент, или в идеально круглых овощах и фруктах… ну, вы поняли, о чем мы. В этом совершенно несовершенном мире мы идем порядка и гармонии. И сегодня вы их найдете. Просто посмотрите на эти фото – вашему внутреннеме перфекционисту сразу станет лучше.

Идеальный осенний градиент.





Капли дождя на лобовом стекле авто во время заката.





Кружевная тень.





Котята Инь и Ян.





Не снежинка, а само совершенство.





Найдите кошку на этом фото.





Чистейший кусок льда.





Эта сауна с плавными линиями выглядит как произведение искусства.





Прекрасный и очень креативный торт.





Линии листа идеально совпали с линиями на ладони.





Маршмеллоуленд.





Этот суккулент явно любит своего хозяина.





Вот что значит стиль.





Выглядит завораживающе.





Резьба по яблоку.





Оттенки заката.





Слишком красиво, чтобы есть.





Безупречные шарообразные кусты.





Этому домику самое место в мультфильме Pixar.





Просто красивая стопка панкейков.





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