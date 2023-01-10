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20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения

10.01.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Есть нечто необъяснимо приятное в тени, которая совпадает с линией тротуара, или в листве, которая образует красивый градиент, или в идеально круглых овощах и фруктах… ну, вы поняли, о чем мы. В этом совершенно несовершенном мире мы идем порядка и гармонии. И сегодня вы их найдете. Просто посмотрите на эти фото – вашему внутреннеме перфекционисту сразу станет лучше.

Идеальный осенний градиент.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
reddit.com

Капли дождя на лобовом стекле авто во время заката.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
reddit.com

Кружевная тень.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
DanRG02

Котята Инь и Ян.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
reddit.com

Не снежинка, а само совершенство.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
Hot_Messs420

Найдите кошку на этом фото.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
ilovebutterflys

Чистейший кусок льда.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
reddit.com

Эта сауна с плавными линиями выглядит как произведение искусства.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
mtlgrems

Прекрасный и очень креативный торт.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
ststephen630

Линии листа идеально совпали с линиями на ладони.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
admiralwan

Маршмеллоуленд.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
DrFetusRN

Этот суккулент явно любит своего хозяина.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
notRedAdmin

Вот что значит стиль.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
dittidot

Выглядит завораживающе.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
Mishlis

Резьба по яблоку.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
ilovebutterflys

Оттенки заката.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
itzbigmoe2u

Слишком красиво, чтобы есть.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
Browndog888

Безупречные шарообразные кусты.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
Juicee98

Этому домику самое место в мультфильме Pixar.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
d3333p7

Просто красивая стопка панкейков.

20 фото, которые вызывают необъяснимое чувство удовлетворения
BishopGodDamnYou

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