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5 увлекательных исторических фактов о Рождестве

11.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Рождественские песни, фильмы и мультики, атмосфера праздника и чуда, подарки для близких – с Рождеством связано очень много добрых и хороших традиций. Но мало кто знает другую сторону рождественской истории. Вот 5 любопытных фактов из разных эпох, которые нам удалось узнать об этом празднике.

Японское Рождество с KFC

5 увлекательных исторических фактов о Рождестве

В 1970 году в Японии открылась первая точка KFC. Примерно в то же время здесь начало набирать популярность Рождество. Поскольку христианство в стране исповедуют меньше 2% населения, праздник не стал национальным, но стал причиной появления интересной традиции.

Коробки из KFC по цвету были похожи на рождественские, а курица была отличной заменой традиционной западной индейки. Этим и воспользовался менеджер японского филиала Такеши Окавара. В 1974 году он запустил в ресторане очень интересную рекламную кампанию: одел полковника Сандерса в костюм Санты и начал продавать курицу в качестве замены американской индейки. Традиция прижилась – и теперь каждый год в канун Рождества продажи KFC в Японии стремительно растут.

Рождественские игрушки со свастикой

5 увлекательных исторических фактов о Рождестве
pierrickauger.wordpress.com

Во времена Третьего рейха существовала серьезная проблема с рождественскими игрушками. Елку нельзя было украшать пятиконечными или шестиконечными звездами. Первые намекали на коммунизм, а вторые – на иудаизм.

Решением проблемы стало создание елочных игрушек с символикой нацистской партии. На рождественском дереве стали красоваться нацистские кресты, блестящие шары со свастикой, эмблемами СС и лозунгом Sieg Heil!, а также голова Гитлера. Разумеется, после поражения во Второй мировой немцы быстро избавились от подобных символов Рождества.

Сочельник в Ла-Каньяде

5 увлекательных исторических фактов о Рождестве
Гравюра Рекаредо Торнеро, 1872 год.

В 19 веке в Чили празднование кануна Рождества было настолько грандиозным и популярным, что превратилось в настоящий сельский карнавал. Жители близлежащих поселений съезжались на чилийскую вакханалию, которая обязательно сопровождалась роскошным банкетом, музыкой и пьянством до рассвета. Празднование было настолько масштабным, что в 1881 году даже отменили мессу, чтобы побольше времени как следует повеселиться.

Но к 1892 году все вышло из-под контроля. Празднование сочельника обросло скандальными слухами, поэтому после полуночи были запрещены все песни и пляски. Вдобавок католическая церковь заявила, что истинными христианами являются лишь те, кто молится перед образом младенца Иисуса.

Рождественское перемирие

5 увлекательных исторических фактов о Рождестве

Рождественское перемирие – это необычная страница в военной истории. На Западном фронте Первой мировой войны были широко распространены случаи, когда вражеские стороны договаривались о временном перемирии и прекращали боевые действия.

В сочельник и на Рождество 1914 года многие английские и германские солдаты начали обмениваться поздравлениями, петь песни через окопы, а иногда они даже переходили линию фронта, чтобы поговорить и подарить друг другу подарки. На нейтральной полосе противоборствующие стороны обменивались едой, сувенирами и сигаретами, устраивали церемонии погребения павших и даже играли в футбол. Но уже буквально на следующий день солдаты возобновляли боевые действия.

Кстати, одним из тех, кто выступал категорически против перемирия, был молодой Адольф Гитлер.

Викторианские рождественские открытки

5 увлекательных исторических фактов о Рождестве

Первая почтовая Викторианская открытка была напечатана в 1843 году. А в 1870–1880-х дарить странные открытки стало настоящим трендом. Но вместо улыбчивого Деда Мороза и милых зверушек на них изображались странные карикатуры с каким-то немыслимо жутким юмором. Видимо, Рождество в Викторианскую эпоху было тем временем, когда люди забывали о своей чопорности.

На Викторианских открытках можно увидеть настоящее мракобесие. Мертвые птицы, лягушки, танцующие с насекомыми при лунном свете, злобные снеговики, Крампус – открытки пестрили причудливыми образами с «наилучшими» пожеланиями и абсолютно бредовыми мотивами, никак не связанными с церковью и Божественным рождением.

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Рождественские песни, фильмы и мультики, атмосфера праздника и чуда, подарки для близких – с Рождеством связано очень много добрых и хороших традиций. Но мало кто...
 
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