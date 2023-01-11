5 увлекательных исторических фактов о Рождестве

Источник материала: Flytothesky

Рождественские песни, фильмы и мультики, атмосфера праздника и чуда, подарки для близких – с Рождеством связано очень много добрых и хороших традиций. Но мало кто знает другую сторону рождественской истории. Вот 5 любопытных фактов из разных эпох, которые нам удалось узнать об этом празднике.

Японское Рождество с KFC





В 1970 году в Японии открылась первая точка KFC. Примерно в то же время здесь начало набирать популярность Рождество. Поскольку христианство в стране исповедуют меньше 2% населения, праздник не стал национальным, но стал причиной появления интересной традиции.

Коробки из KFC по цвету были похожи на рождественские, а курица была отличной заменой традиционной западной индейки. Этим и воспользовался менеджер японского филиала Такеши Окавара. В 1974 году он запустил в ресторане очень интересную рекламную кампанию: одел полковника Сандерса в костюм Санты и начал продавать курицу в качестве замены американской индейки. Традиция прижилась – и теперь каждый год в канун Рождества продажи KFC в Японии стремительно растут.

Рождественские игрушки со свастикой





Во времена Третьего рейха существовала серьезная проблема с рождественскими игрушками. Елку нельзя было украшать пятиконечными или шестиконечными звездами. Первые намекали на коммунизм, а вторые – на иудаизм.

Решением проблемы стало создание елочных игрушек с символикой нацистской партии. На рождественском дереве стали красоваться нацистские кресты, блестящие шары со свастикой, эмблемами СС и лозунгом Sieg Heil!, а также голова Гитлера. Разумеется, после поражения во Второй мировой немцы быстро избавились от подобных символов Рождества.

Сочельник в Ла-Каньяде





В 19 веке в Чили празднование кануна Рождества было настолько грандиозным и популярным, что превратилось в настоящий сельский карнавал. Жители близлежащих поселений съезжались на чилийскую вакханалию, которая обязательно сопровождалась роскошным банкетом, музыкой и пьянством до рассвета. Празднование было настолько масштабным, что в 1881 году даже отменили мессу, чтобы побольше времени как следует повеселиться.

Но к 1892 году все вышло из-под контроля. Празднование сочельника обросло скандальными слухами, поэтому после полуночи были запрещены все песни и пляски. Вдобавок католическая церковь заявила, что истинными христианами являются лишь те, кто молится перед образом младенца Иисуса.

Рождественское перемирие





Рождественское перемирие – это необычная страница в военной истории. На Западном фронте Первой мировой войны были широко распространены случаи, когда вражеские стороны договаривались о временном перемирии и прекращали боевые действия.

В сочельник и на Рождество 1914 года многие английские и германские солдаты начали обмениваться поздравлениями, петь песни через окопы, а иногда они даже переходили линию фронта, чтобы поговорить и подарить друг другу подарки. На нейтральной полосе противоборствующие стороны обменивались едой, сувенирами и сигаретами, устраивали церемонии погребения павших и даже играли в футбол. Но уже буквально на следующий день солдаты возобновляли боевые действия.

Кстати, одним из тех, кто выступал категорически против перемирия, был молодой Адольф Гитлер.

Викторианские рождественские открытки





Первая почтовая Викторианская открытка была напечатана в 1843 году. А в 1870–1880-х дарить странные открытки стало настоящим трендом. Но вместо улыбчивого Деда Мороза и милых зверушек на них изображались странные карикатуры с каким-то немыслимо жутким юмором. Видимо, Рождество в Викторианскую эпоху было тем временем, когда люди забывали о своей чопорности.

На Викторианских открытках можно увидеть настоящее мракобесие. Мертвые птицы, лягушки, танцующие с насекомыми при лунном свете, злобные снеговики, Крампус – открытки пестрили причудливыми образами с «наилучшими» пожеланиями и абсолютно бредовыми мотивами, никак не связанными с церковью и Божественным рождением.

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