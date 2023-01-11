|
5 увлекательных исторических фактов о Рождестве
11.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Рождественские песни, фильмы и мультики, атмосфера праздника и чуда, подарки для близких – с Рождеством связано очень много добрых и хороших традиций. Но мало кто знает другую сторону рождественской истории. Вот 5 любопытных фактов из разных эпох, которые нам удалось узнать об этом празднике.
Японское Рождество с KFC
Коробки из KFC по цвету были похожи на рождественские, а курица была отличной заменой традиционной западной индейки. Этим и воспользовался менеджер японского филиала Такеши Окавара. В 1974 году он запустил в ресторане очень интересную рекламную кампанию: одел полковника Сандерса в костюм Санты и начал продавать курицу в качестве замены американской индейки. Традиция прижилась – и теперь каждый год в канун Рождества продажи KFC в Японии стремительно растут.
Рождественские игрушки со свастикой
Во времена Третьего рейха существовала серьезная проблема с рождественскими игрушками. Елку нельзя было украшать пятиконечными или шестиконечными звездами. Первые намекали на коммунизм, а вторые – на иудаизм.
Решением проблемы стало создание елочных игрушек с символикой нацистской партии. На рождественском дереве стали красоваться нацистские кресты, блестящие шары со свастикой, эмблемами СС и лозунгом Sieg Heil!, а также голова Гитлера. Разумеется, после поражения во Второй мировой немцы быстро избавились от подобных символов Рождества.
Сочельник в Ла-Каньяде
В 19 веке в Чили празднование кануна Рождества было настолько грандиозным и популярным, что превратилось в настоящий сельский карнавал. Жители близлежащих поселений съезжались на чилийскую вакханалию, которая обязательно сопровождалась роскошным банкетом, музыкой и пьянством до рассвета. Празднование было настолько масштабным, что в 1881 году даже отменили мессу, чтобы побольше времени как следует повеселиться.
Но к 1892 году все вышло из-под контроля. Празднование сочельника обросло скандальными слухами, поэтому после полуночи были запрещены все песни и пляски. Вдобавок католическая церковь заявила, что истинными христианами являются лишь те, кто молится перед образом младенца Иисуса.
Рождественское перемирие
В сочельник и на Рождество 1914 года многие английские и германские солдаты начали обмениваться поздравлениями, петь песни через окопы, а иногда они даже переходили линию фронта, чтобы поговорить и подарить друг другу подарки. На нейтральной полосе противоборствующие стороны обменивались едой, сувенирами и сигаретами, устраивали церемонии погребения павших и даже играли в футбол. Но уже буквально на следующий день солдаты возобновляли боевые действия.
Кстати, одним из тех, кто выступал категорически против перемирия, был молодой Адольф Гитлер.
Викторианские рождественские открытки
На Викторианских открытках можно увидеть настоящее мракобесие. Мертвые птицы, лягушки, танцующие с насекомыми при лунном свете, злобные снеговики, Крампус – открытки пестрили причудливыми образами с «наилучшими» пожеланиями и абсолютно бредовыми мотивами, никак не связанными с церковью и Божественным рождением.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождественские песни, фильмы и мультики, атмосфера праздника и чуда, подарки для близких – с Рождеством связано очень много добрых и хороших традиций. Но мало кто...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)