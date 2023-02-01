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16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
01.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ошибки и несчастные случаи неизбежны. Они непосредственная часть нашей жизни. Но особенно обидно, когда непоправимый ущерб наносится очень ценным и дорогим вещам. Фото из сегодняшней подборки можно охарактеризовать так: это выглядело дорого. А некоторые примеры станут убедительным аргументом того, что страховка никогда не помешает.
У уточек новое место жительства.
Минус экран. А все из-за одной рисинки.
Кто-то решил устроить фестиваль красок.
Упс!
Вот что бывает от пенопластового стаканчика с газировкой.
Покойся с миром, Ferrari Enzo за 2,5 миллиона долларов.
Обвалившийся потолок выглядит так.
Никогда не прячьте от детей джойстики в духовке.
Солнечные батареи рядом с полем для гольфа. Что может пойти не так?
Ожидание: доставка дорогого унитаза. Реальность: требуется некоторая сборка.
О нет…
Всего лишь маленький беспорядок.
2022 год на одном фото.
«Давай заведем собачку!» – говорила она.
Компьютерный мастер сделал это для борьбы с перегревом.
Когда у тебя дорогая машина и непослушная собака.
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Ошибки и несчастные случаи неизбежны. Они непосредственная часть нашей жизни. Но особенно обидно, когда непоправимый ущерб наносится очень ценным и дорогим вещам....
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