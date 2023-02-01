16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть

Источник материала: Flytothesky

Ошибки и несчастные случаи неизбежны. Они непосредственная часть нашей жизни. Но особенно обидно, когда непоправимый ущерб наносится очень ценным и дорогим вещам. Фото из сегодняшней подборки можно охарактеризовать так: это выглядело дорого. А некоторые примеры станут убедительным аргументом того, что страховка никогда не помешает.

У уточек новое место жительства.





Минус экран. А все из-за одной рисинки.





Кто-то решил устроить фестиваль красок.





Упс!





Вот что бывает от пенопластового стаканчика с газировкой.





Покойся с миром, Ferrari Enzo за 2,5 миллиона долларов.





Обвалившийся потолок выглядит так.





Никогда не прячьте от детей джойстики в духовке.





Солнечные батареи рядом с полем для гольфа. Что может пойти не так?





Ожидание: доставка дорогого унитаза. Реальность: требуется некоторая сборка.





О нет…





Всего лишь маленький беспорядок.





2022 год на одном фото.





«Давай заведем собачку!» – говорила она.





Компьютерный мастер сделал это для борьбы с перегревом.





Когда у тебя дорогая машина и непослушная собака.





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