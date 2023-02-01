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16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть

01.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Ошибки и несчастные случаи неизбежны. Они непосредственная часть нашей жизни. Но особенно обидно, когда непоправимый ущерб наносится очень ценным и дорогим вещам. Фото из сегодняшней подборки можно охарактеризовать так: это выглядело дорого. А некоторые примеры станут убедительным аргументом того, что страховка никогда не помешает.

У уточек новое место жительства.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
x2o6

Минус экран. А все из-за одной рисинки.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
kaxamdays

Кто-то решил устроить фестиваль красок.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
D0nk3yPunch912

Упс!

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
rulingthewake243

Вот что бывает от пенопластового стаканчика с газировкой.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
autotech1011

Покойся с миром, Ferrari Enzo за 2,5 миллиона долларов.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
World-Good

Обвалившийся потолок выглядит так.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
deus_voltaire

Никогда не прячьте от детей джойстики в духовке.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
@hi_robb

Солнечные батареи рядом с полем для гольфа. Что может пойти не так?

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
NeedleworkerBulky456

Ожидание: доставка дорогого унитаза. Реальность: требуется некоторая сборка.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
tommygun1234567890

О нет…

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
reddit.com

Всего лишь маленький беспорядок.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
reddit.com

2022 год на одном фото.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
PHON3-BOi

«Давай заведем собачку!» – говорила она.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
caffeinatedelirium

Компьютерный мастер сделал это для борьбы с перегревом.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
BrysonicLightning

Когда у тебя дорогая машина и непослушная собака.

16 настолько дорогих фейлов, что на них больно смотреть
Aquagenie

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Ошибки и несчастные случаи неизбежны. Они непосредственная часть нашей жизни. Но особенно обидно, когда непоправимый ущерб наносится очень ценным и дорогим вещам....
 
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