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В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов
20.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Посмотрите на портрет девушки американского фотографа
Не мудрено, что никто не обратил на него внимание и фотограф продолжил публиковать портреты, параллельно рассказывая про своих моделей.
Например, Джос рассказал, что девушка по имени Мирай всегда мечтала переехать из родного маленького городка в мегаполис. А еще о том, что старик по имени Брюс помогает незнакомцам и в этом видит смысл жизни.
Также фотограф делился информацией о технике и объективах, которыми пользовался при съемке портретов. Так Джос довольно быстро набрал 30 000 подписок.
Но в какой-то момент времени парень признался, что все эти люди никогда не существовали. Это плод работы нейросети Midjourney, а сгенерированные портреты он дополнительно обрабатывал в Photoshop и Lightroom.
Социальные сети компании Meta (включая Instagram) признаны запрещенными на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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Посмотрите на портрет девушки американского фотографа Джоса Эйвери. Ничего особенного, правда ведь? Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jos Avery...
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