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В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов

20.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Посмотрите на портрет девушки американского фотографа Джоса Эйвери. Ничего особенного, правда ведь?

 

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Публикация от Jos Avery Portraits (@averyseasonart)

Не мудрено, что никто не обратил на него внимание и фотограф продолжил публиковать портреты, параллельно рассказывая про своих моделей.

В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов
averyseasonart

Например, Джос рассказал, что девушка по имени Мирай всегда мечтала переехать из родного маленького городка в мегаполис. А еще о том, что старик по имени Брюс помогает незнакомцам и в этом видит смысл жизни.

В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов
averyseasonart

Также фотограф делился информацией о технике и объективах, которыми пользовался при съемке портретов. Так Джос довольно быстро набрал 30 000 подписок.

В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов
averyseasonart

Но в какой-то момент времени парень признался, что все эти люди никогда не существовали. Это плод работы нейросети Midjourney, а сгенерированные портреты он дополнительно обрабатывал в Photoshop и Lightroom.

В чем секрет обычных, на первый взгляд, портретов
averyseasonart

Социальные сети компании Meta (включая Instagram) признаны запрещенными на территории РФ в связи с экстремистской деятельностью.

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